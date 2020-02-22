Кароль зробила гучну заяву під час Нацвідбору на Євробачення

Українська співачка Тіна Кароль, якій приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, зробила гучну заяву під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020. Так, після виступу Девіда Аксельрода вона сказала, що вийшла б за нього заміж.

Відео розмістили на Youtube-каналі UA: Перший. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

Тіна Кароль instagram.com/tina_karol

"Твій образ, твоє перевтілення... Ти кинув цю стійку, ти рвеш за свою любов. Вона твоя. Я б вийшла заміж за тебе. Це було приблизно так. Я тут єдина дівчина, на мене не просто спрацювало", - заявила Кароль .

Скріншот з відео

Ведучий шоу Сергій Притула у відповідь на репліку Кароль пожартував про Дана Балана.

"Тільки що головою розбив екран один Дан Балан", - сказав ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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