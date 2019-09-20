"Я б тебе з'їв!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим знімком

50-річна російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій ніжно-рожевій білизні, продемонструвавши пишні форми.

Евеліна Бльоданс Фото: politeka.net

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Бльоданс. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Евеліни Бльоданс, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Евеліна Бльоданс засвітила пишні груди Фото з Instagram

Спокуслива Евеліна Бльоданс Фото з Instagram

Евеліна Бльоданс у відвертій білизні Фото з Instagram

Евеліна Бльоданс засвітила груди Фото з Instagram

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Евеліна Бльоданс позувала в білій сукні з дуже глибоким декольте, засвітивши груди, через що у шанувальників просто не було слів.

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