"Я б тебе з'їв!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим знімком

50-річна російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій ніжно-рожевій білизні, продемонструвавши пишні форми.
Евеліна Бльоданс
Фото: politeka.net
Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Бльоданс. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Евеліни Бльоданс, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Евеліна Бльоданс засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Спокуслива Евеліна Бльоданс
Фото з Instagram
Евеліна Бльоданс у відвертій білизні
Фото з Instagram
Евеліна Бльоданс засвітила груди
Фото з Instagram
Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Евеліна Бльоданс позувала в білій сукні з дуже глибоким декольте, засвітивши груди, через що у шанувальників просто не було слів.
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