"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, поділилася фото, зробленим у ванній.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в халаті, оголивши ногу.

"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA-процедури, це дійсно високий рівень поваги і любові до свого тіла", — написала Лорак.

Ані Лорак Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки і засипали її компліментами.

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Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.

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