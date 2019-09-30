"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, поділилася фото, зробленим у ванній.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в халаті, оголивши ногу.
"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA-процедури, це дійсно високий рівень поваги і любові до свого тіла", — написала Лорак.
Ані Лорак
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Ані Лорак, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
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Фото з Instagram
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Фото з Instagramп
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.
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