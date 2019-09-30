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30 вересня • оновлено в 19:19
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"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни

101.8т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, поділилася фото, зробленим у ванній.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в халаті, оголивши ногу.

"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA-процедури, це дійсно високий рівень поваги і любові до свого тіла", — написала Лорак.

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак

Спокуслива Ані Лорак

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки і засипали її компліментами.

"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни
"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни
"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни
"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни
"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни
"Я б тебе поцілував!" Лорак вразила мережу пікантним фото з ванни

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Ані Лорак, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ані Лорак сексуально позує на камеру

Ані Лорак сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ані Лорак без білизни

Ані Лорак без білизни

Фото з Instagram

Ані Лорак засвітила груди

Ані Лорак засвітила груди

Фото з Instagram

Ані Лорак продемонструвала "п'яту точку"

Ані Лорак продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagramп

Спокуслива Ані Лорак

Спокуслива Ані Лорак

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.

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Ані Лорак
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Уже осталось совсем чуть-чуть чтобы разделась полностью. Ждем новой фотосессии.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Редкая прышмандовка
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Livesey David
Livesey David
Киевский Ярослав, Для хахлостана рядовая.
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