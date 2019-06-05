"Я б його спалив": Галкін жорстко виступив проти влади Росії

Відомий російський шоумен Максим Галкін розкритикував під час інтерв'ю журналісту Володимиру Познеру ухвалений в РФ закон про фейкові новини й образу влади.

Він розповів, що розмиті не юридичні терміни дозволяють владі користуватися подібними актами вибірково (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У нас багато законів, які є вільним інструментом у руках. Тобто, яким вістрям повернеш, так цей закон і зіграє. Ці розмиті не юридичні терміни дозволяють користуватися цим законом вибірково, а значить, ніхто не застрахований", – пояснив Галкін.

Шоумен уточнив, що його особисто цей закон поки не торкнувся, хоча він досить часто жартує на своїх концертах на політичні теми.

Максим Галкін розкритикував закон про образу влади в РФ Кадр із відео

"Він уже ухвалений. Була б моя воля, я б його спалив. Але це ж не моя воля. Він мені не заважає. Може, колись завадить. Я дуже багато жартую на політичні теми і продовжую це робити на своїх концертах. У телевізійному варіанті глядач не все може побачити. Я не скаржуся на будь-який канал, тому що я вважаю, що найголовніше для мене – свобода висловлювання в залі, куди глядач купив квиток. Там я говорю те, що хочу. Я людина добра, тому гумор не злий", – додав Галкін.

Він зізнався, що є щирим по відношенню до свого глядача. Тому на концертах шоумен сміється "і з президента, і з прем'єра, і зі влади так, як я вважаю це можливим і органічним".

Максим Галкін у Познера Скріншот

"Я з владою ніколи не боровся. Я намагався людям розповісти те, в жартівливій формі, що вони можуть не почути або не впізнати. Щоб це було весело і цікаво, щоб їм стало легше. Ми сміємося над чимось навіть не веселим, і нам стає легше. Що стосується законів – ти ніколи не знаєш, за що і в який момент ти станеш не милий владі. І якщо ти станеш не милий, є такий закон, немає такого закону, знайдуть на тебе закони, які не пов'язані з гумором", – підсумував Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону поширення недостовірної суспільно значимої інформації.

Також він підписав закон, яким забороняється російським військовим передавати ЗМІ і публікувати в інтернеті дані про себе і своїх товаришів по службі.

Закон про фейкові новини й образу влади набув чинності в Росії 29 березня. За порушення передбачається покарання у вигляді штрафу.

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