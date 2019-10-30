'Я – актриса, а ви плебеї': зірка з РФ влаштувала п'яний дебош у літаку

Російська актриса Лідія Велєжева влаштувала п'яний дебош на рейсі Тель-Авів – Москва у Шереметьєво.

Очевидці заявили, що артистка поводилася неадекватно і не реагувала на прохання працівників авіакомпанії. В результаті актрису зняли з рейсу, повідомляє Telegram-канал Mash.

Пасажири зазначили, що Велєжева перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

"Я – актриса. А ви плебеї, бо напевно купили квиток за милі. А у мене за 204 тисяч готівкою", – кричала Велєжева.

Через неадекватну поведінку Велєжевої рейс затримали на дві години.

Лідія Велєжева народилася в 1966 році у Києві. Вона відома завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Ідіот", "Прості істини", "Серпень. Восьмого", "Вовкодав" і "Сніжне кохання, або Сон у зимову ніч". Велєжева також є членом Генеральної ради партії "Єдина Росія" і членом Громадської палати РФ 5-го скликання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Максим Аверін, відомий за серіалами "Глухар" і "Скліфосовський", влаштував дебош у літаку, коли лайнер здійснював переліт із Барнаула до Москви.

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