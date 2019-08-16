"Взяти під контроль!" Скандал із "блокадницею" Бузовою набирає обертів

Скандал навколо співачки Ольги Бузової, яка зробила неповажну заяву з приводу блокадників, набирає обертів.

На неї поскаржився в прокуратуру заступник голови партії "Народ проти корупції" Віталій Бородін, після чого розповів подробиці російському "П'ятому каналу".

Бузова instagram / buzova86

"Вона зачепила тих людей, які в ті роки проливали кров, голодували ... Вона зачепила історію нашої держави, історію нашої країни. Я вважаю, що є неприйнятними такі речі, користуючись тим, що у тебе є в соціальних мережах велика кількість підписників і серед них є молодь, піднімати і виносити на всю країну. Говорити, що вона "блокадниця" і сидіти їсти десь на відпочинку в дорогому купальнику ... Я думаю, неприйнятно", – сказав Бородін.

Заява

Громадський працівник припустив, що Бузова могла перебувати в стані афекту, "можливо наркотичного або будь-якого ще". Він також наполіг, що людина, родом з Ленінграда, не може в повному розумі говорити такі речі.

Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Свою скаргу Бородін подав генеральному прокурору Юрію Чайці про блокування Instagram-аккаунта Ольги Бузової, який та активно веде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова вилизувала тарілку і заявила, що вона блокадниця. Це викликало гнів користувачів і голови товариства блокадників Центрального району СПб Анни Йосипівни Павлової.

Пізніше відомий російський поет-пісняр Ілля Рєзнік поставив на місце співачку Бузову. Він заявив, що зірки втратили всяку совість, а співачці "Бог суддя".

Пізніше Бузова відповіла на питання в ефірі "60 хвилин", заявивши, що "не треба її вчити, як себе вести". Але тим не менше, вибачення все ж принесла.

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