Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Взяти під контроль!" Скандал із "блокадницею" Бузовою набирає обертів

2.5т Читати матеріал російською

Скандал навколо співачки Ольги Бузової, яка зробила неповажну заяву з приводу блокадників, набирає обертів.

На неї поскаржився в прокуратуру заступник голови партії "Народ проти корупції" Віталій Бородін, після чого розповів подробиці російському "П'ятому каналу".

Бузова

Бузова

instagram / buzova86

"Вона зачепила тих людей, які в ті роки проливали кров, голодували ... Вона зачепила історію нашої держави, історію нашої країни. Я вважаю, що є неприйнятними такі речі, користуючись тим, що у тебе є в соціальних мережах велика кількість підписників і серед них є молодь, піднімати і виносити на всю країну. Говорити, що вона "блокадниця" і сидіти їсти десь на відпочинку в дорогому купальнику ... Я думаю, неприйнятно", – сказав Бородін.

Новини
Не з Батрутдіновим: Бузову застукали за пристрасним поцілунком з чоловіком. Відео
Заява

Заява

Громадський працівник припустив, що Бузова могла перебувати в стані афекту, "можливо наркотичного або будь-якого ще". Він також наполіг, що людина, родом з Ленінграда, не може в повному розумі говорити такі речі.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram.com/buzova86

Свою скаргу Бородін подав генеральному прокурору Юрію Чайці про блокування Instagram-аккаунта Ольги Бузової, який та активно веде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова вилизувала тарілку і заявила, що вона блокадниця. Це викликало гнів користувачів і голови товариства блокадників Центрального району СПб Анни Йосипівни Павлової.

Пізніше відомий російський поет-пісняр Ілля Рєзнік поставив на місце співачку Бузову. Він заявив, що зірки втратили всяку совість, а співачці "Бог суддя".

Пізніше Бузова відповіла на питання в ефірі "60 хвилин", заявивши, що "не треба її вчити, як себе вести". Але тим не менше, вибачення все ж принесла.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...