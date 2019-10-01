"Взивали до людства": у Винника безглуздо виправдалися за кліп з "кримнашистами"

Продюсер українського співака Олега Винника, який дивно відповів на запитання, "чий Крим", прокоментував зйомки в кліпі з "кримнашистами".

Олександр Горбенко розповів під час прес-конференції 1 жовтня, що проект не позиціонував себе, як російська акція (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Вся комунікація, яка була з проєктом "#Всеммир", була з мого боку. Зі мною зв'язалася продюсерка цього проєкту, вона сама з Москви. Запропонувала нам взяти участь в міжнародному проєкті під назвою "Всем мир". Нам прислали величезний список артистів, з якими ведуться переговори. У їх числі була Анжделіна Джолі, Ді Капріо, Андреа Бочеллі, Олександро Сафіна, гурт Rammstein. Це не презентувалася як якась виключно російська акція", – пояснив Горбенко.

Продюсер Винника про кліп

За його словами, в кліпі мали брати участь тільки діячі культури. А ким вони були, особливо не розбиралися перед зйомками.

"Нам необхідно було записати на матовому тлі промову - відозву до людства, слова світу. Мовлення їх мовою своєї країни, і сказати своєю мовою "Всім мир!". Ми це зробили в Києві на Шулявці в фотостудії. Ніхто ні в яких кліпах не брав участь" , – додав Горбенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі також нагадали Виннику, хто і коли загинув за Крим.

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