Вживали наркотики: названа причина смерті актора з фільму "Сутінки"

Названа причина смерті 30-річного актора з вампірської кіносаги "Сутінки" Грегорі Тайрі Бойса і його 27-річної дівчини Наталі Адеподжу.

13 травня вони були знайдені мертвими в своїй квартирі в Лас-Вегасі. Причиною смерті виявилося передозування наркотичними речовинами. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Грегорі Тайрі Бойс з коханою thesun.co.uk

Тіла 30-річного Грегорі і 27-річної Наталі виявив двоюрідний брат актора в його будинку. У поліції заявили, що Грегорі і Наталі померли від випадкового передозування наркотиків. Пара прийняла кокаїн і опіодний анальгетик фентаніл.

Грегорі Тайрі Бойс hollywoodreporter.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв однокласника головної героїні Белли у фільмі "Сутінки", і його дівчина Наталі знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!