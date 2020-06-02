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2 червня • оновлено в 20:15
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Вживали наркотики: названа причина смерті актора з фільму "Сутінки"

2.3т
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Названа причина смерті 30-річного актора з вампірської кіносаги "Сутінки" Грегорі Тайрі Бойса і його 27-річної дівчини Наталі Адеподжу.

13 травня вони були знайдені мертвими в своїй квартирі в Лас-Вегасі. Причиною смерті виявилося передозування наркотичними речовинами. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Грегорі Тайрі Бойс з коханою

Грегорі Тайрі Бойс з коханою

thesun.co.uk

Тіла 30-річного Грегорі і 27-річної Наталі виявив двоюрідний брат актора в його будинку. У поліції заявили, що Грегорі і Наталі померли від випадкового передозування наркотиків. Пара прийняла кокаїн і опіодний анальгетик фентаніл.

Грегорі Тайрі Бойс

Грегорі Тайрі Бойс

hollywoodreporter.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв однокласника головної героїні Белли у фільмі "Сутінки", і його дівчина Наталі знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

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Автор
Марія Дідик
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