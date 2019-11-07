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7 листопада • оновлено в 10:55
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"Вже вдома?" Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах

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Зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці перервала мовчання в соціальних мережах.

Так, артистка написала пост про свого чоловіка в Instagram.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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Сім'я Заворотнюк повідомила фанатам про брехню
"У Тетяни й Петра сьогодні перший виступ у рамках московського блоку шоу "Аленький цветочек". Від усієї нашої родини хочемо побажати їм гладкої криги, натхнення й теплого глядацького прийому! Як завжди тримаємо за вас кулачки і дуже любимо!" – написала акторка.

"Анастасія вже вдома?", "Ура! Наша няня знову з нами", "Її вже виписали з лікарні?", "Чудо має відбутися", "Чекаємо тебе, Насте. Одужання тобі", – пишуть в мережі.

"Вже вдома?" Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах
"Вже вдома?" Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах
"Вже вдома?" Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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