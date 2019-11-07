"Вже вдома?" Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах

Зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці перервала мовчання в соціальних мережах.
Так, артистка написала пост про свого чоловіка в Instagram.
Анастасія Заворотнюк
Ранок
"У Тетяни й Петра сьогодні перший виступ у рамках московського блоку шоу "Аленький цветочек". Від усієї нашої родини хочемо побажати їм гладкої криги, натхнення й теплого глядацького прийому! Як завжди тримаємо за вас кулачки і дуже любимо!" – написала акторка.
"Анастасія вже вдома?", "Ура! Наша няня знову з нами", "Її вже виписали з лікарні?", "Чудо має відбутися", "Чекаємо тебе, Насте. Одужання тобі", – пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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