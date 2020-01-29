"Вже пристойний термін": росЗМІ заговорили про вагітність молодої дружини Петросяна. Фото

У росЗМІ з'явилася інформація про те, що 30-річна дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вагітна.

Зокрема, про це написав Telegram-канал "НеМалахов".

Євген Петросян і Тетяна Брухунова teleprogramma.pro

Свою заяву портал проілюстрував фотографіями Брухунової в об'ємному синьому светрі.

"Ну, і ще одна вагітна. У молодої дружини Євгена Петросяна вже пристойний термін, судячи з фото", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Тетяна Брухунова Telegram-канал "НеМалахов"

Примітно, що на фотографіях можна помітити округлий живіт у Брухунової. Втім, самі Євген і Тетяна чутки про поповнення сімейства поки не коментують.

Євген Петросян Instagram @petrosyanevgeny

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!