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29 січня • оновлено в 09:51
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"Вже пристойний термін": росЗМІ заговорили про вагітність молодої дружини Петросяна. Фото

3.1т
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У росЗМІ з'явилася інформація про те, що 30-річна дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вагітна.

Зокрема, про це написав Telegram-канал "НеМалахов".

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

teleprogramma.pro

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Свою заяву портал проілюстрував фотографіями Брухунової в об'ємному синьому светрі.

"Ну, і ще одна вагітна. У молодої дружини Євгена Петросяна вже пристойний термін, судячи з фото", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Telegram-канал "НеМалахов"

Примітно, що на фотографіях можна помітити округлий живіт у Брухунової. Втім, самі Євген і Тетяна чутки про поповнення сімейства поки не коментують.

Євген Петросян

Євген Петросян

Instagram @petrosyanevgeny

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну всё, теперь как минимум до Пасхи Малахов, Шепелев и Ко. будут выяснять, кто отец будущего ребёнка. Лично я думаю, что без Джигарханяна (мужа Романовской-Цимбалюк) не обошлось, но поглядим, что Ванга по этому поводу напророчила и что скажет чувак, который делает вид, что считывает показания детектора лжи. :)))
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