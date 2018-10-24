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''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля

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Скандальний російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заінтригував шанувальників новим віршем. У ньому він заявив, що "вже не холостий".

Фоловери Шнурова припустили, що чутки про його одруження є правдою. Фото музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram.

''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, — не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, — мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк

Новини
''Завжди збираюся одружитися'': Шнуров прокоментував чутки про своє весілля

Користувачі мережі привітали Сергія Шнурова.

''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля
''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля
''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля

Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs)

Як раніше писав OBOZREVATEL, Шнуров відповів на заяву Путіна про ядерну війну.

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