''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля

Скандальний російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заінтригував шанувальників новим віршем. У ньому він заявив, що "вже не холостий".

Фоловери Шнурова припустили, що чутки про його одруження є правдою. Фото музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, — не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, — мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк

Користувачі мережі привітали Сергія Шнурова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Шнуров відповів на заяву Путіна про ядерну війну.