''Вже не холостий'': Шнуров зробив гучну заяву про своє весілля

Скандальний російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заінтригував шанувальників новим віршем. У ньому він заявив, що "вже не холостий".
Фоловери Шнурова припустили, що чутки про його одруження є правдою. Фото музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, — не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, — мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк
Користувачі мережі привітали Сергія Шнурова.
Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Шнуров відповів на заяву Путіна про ядерну війну.