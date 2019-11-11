Галкін та Путін: як гуморист глузув над президентом Росії

Висловлювання російського коміка Максима Галкіна про те, що Володимир Жириновський – це "граф Дракула", яким керує його "пахан" – президент Росії Володимир Путін, насмішили мережу.

Так, Галкін заявив, що якщо, встаючи зі склепу, Жириновський "пахана не впізнає", то Путін "його пришиє". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найжорсткіші вислови Максима Галкіна про президента Росії (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін фото: Instagram / maxgalkinru

Так, днями в своєму виступі в Новосибірську Максим Галкін пожартував, що президенту Росії Володимиру Путіну нібито "нудно" з росіянами.

"Путіну самому вже нудно з нами, розумієте? Ми нудні, у нас проблеми, у нас, значить, пенсії не ті, там не те зробили, тут не те. А він вже іншими масштабами мислить. Він уже Марс подумки завойовує. А ми тут: "Ой, як нам далі жити ?!" А він каже: "Потерпіть, затягніть поясок". Ми всі затягуємо – хто на поясі, хто на шиї. Ми чекаємо. чекаємо, бо він зовсім іншого масштабу вже особистість", – сказав шоумен.

За словами Галкіна, Путін "все розуміє, він навіть знає, де журавлям яйця треба було відкласти".

Новини Галкіна порівняли із Зеленським через жарти про цензуру на РосТБ

Також у Новосибірську Галкін жорстко висміяв Путіна і одіозного політика Володимира Жириновського.

"Жириновський він же взагалі, як граф Дракула. Його раз у п'ять років будять, він з труни встає, бачить нас, кричить. І ось на кого ця слина отруйна потрапила – ті 6% і йдуть за нього голосувати не приходячи до тями. А якщо ще вкусить когось по дорозі, то і ці підтягнуться ", – висміяв Жириновського Галкін.

Максим Галкін фото: Instagram / maxgalkinru

Він додав, що Жириновським керує Путін.

"Ось дивіться, вибори закінчилися і Жириновського не видно. Він уже в склепі сіллю присипаний лежить. А у Володимира Володимировича, царя нашого, золота педаль. Він на неї натисне і Жириновський в поганому настрої встає. А якщо у Жириновського дуже поганий настрій, то у Путіна в ядерній валізці – осиковий кілок. Якщо пахана не впізнає, він його і пришиє", – додав комік.

Максим Галкін фото: Instagram / maxgalkinru

А в березні 2018 року Максим Галкін на концерті в Кремлі пожартував про візит президента Росії Володимира Путіна на шоу "Давай одружимося".

Галкін показав глядачам сцену, де президент нібито потрапив на програму "Давай одружимося", а там за головного холостяка країни боролися ведучі шоу Роза Сябітова і Лариса Гузєєва.

Влітку 2019-го російський гуморист спародіював зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського. У своєму Instagram Максим Галкін розповів, що показав пародію на сольному концерті в Юрмалі, однак на відео, яким поділився артист, пародії не виявилося.

А в інтерв'ю Delfi в 2015 році Максим Галкін поскаржився, що в Росії йому особливо немає кого пародіювати.

"Коли згадують мої політичні пародії, то це найчастіше люди ті, що пішли, – Єльцин, Черномирдін, Новодворська, а нових героїв, на жаль, мало. У нас є президент, який залишається фігурою політичною і якого можна пародіювати, але його одного не будеш же показувати? І ще у нас є Жириновський, але й його скільки ж можна показувати? ", – сказав тоді гуморист.

Максим Галкін фото: Instagram / maxgalkinru

За його словами, в Росії "немає такої політичної палітри, а зокрема її немає тому, що так складалася політична обстановка, щоб можна було когось показувати".

"І, відповідно, це не дуже цікаво. І навіть якщо подивитися мої політичні пародії минулих років, то це був все-таки якийсь компроміс між гумором і сатирою, а зараз, напевно, можлива дуже зла сатира, що мене ніколи не цікавило, тому для мене це не органічно. Хоча на концертах у мене є політика, я розповідаю і політичні анекдоти, і зображую політиків", – поділився Галкін.

Раніше OBOZREVATEL писав, що топ-пропагандист Кремля напав на Галкіна через Україну. Так, ведучий Володимир Соловйов прокоментував слова гумориста Максима Галкіна про те, що на російському телебаченні існує цензура. За його словами, за радянських часів формати шоу, які він веде, були просто неможливі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал