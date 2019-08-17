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"Вже кінець ..." У день народження Скрябіна згадали його пророчу пісню

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Незадовго до смерті лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко, якому 17 серпня мав виповнитися 51 рік, випустив пісню "Кінець фільму", яка стала пророчою.

Сингл був записаний ще у 2014 році і мав увійти до 21 альбому колективу до 25-річчя творчості. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати пророчу пісню Скрябіна.

Що примітно, презентація "Кінець фільму" відбулася всього за дев'ять днів до загибелі Кузьменка. Ніхто й подумати не міг, що текст стане пророчим. Уже після трагічної загибелі музиканта шанувальники звернули увагу на зміст композиції, який потряс всю країну.

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Далі наводимо повний текст пісні "Кінець фільму"

Я застряг у тобі як ніж Десь між сердцем і між Двох відкритих дверей Найдорожчих людей Було все як в кіно Рок-ен-рол і вино По житті нас несло Зачіпаючи дно

А зараз вже кінець ... фільму Я тільки в своїх снах тебе ше раз обійму А зараз вже підуть ... титри Ми так і не навчились з роками терпіти

Я засів у тобі як скло Як невидиме зло З Богом в шахмати грав Хоча правил не знав Мій тупий егоїзм Розпалив твій ценізм І від слів заржавів Змучений механізм

А зараз вже кінець ... фільму Я тільки в своїх снах тебе ше раз обійму А зараз вже підуть ... титри Ми так і не навчились з роками терпіти

А зараз вже кінець ... траси Машину у гараж ... квасить А зараз вже кінець ... книжки Сюжет закінчився і не повториться більше

Всьо твоє добро шо я брав Зараз так ніби вкрав Руки ніби…

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

На початку серпня 2019 року на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я Скрябіна. Була організована церемонія відкриття його персональної зірки.

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Особи
Олександр Скрябін Кузьма Скрябін
Місце
Україна
Теги
музика шоу-бизнес день народження смерть
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Жаль... Ушел... Вечная память!
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