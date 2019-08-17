"Вже кінець ..." У день народження Скрябіна згадали його пророчу пісню

Незадовго до смерті лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко, якому 17 серпня мав виповнитися 51 рік, випустив пісню "Кінець фільму", яка стала пророчою.

Сингл був записаний ще у 2014 році і мав увійти до 21 альбому колективу до 25-річчя творчості. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати пророчу пісню Скрябіна.

Що примітно, презентація "Кінець фільму" відбулася всього за дев'ять днів до загибелі Кузьменка. Ніхто й подумати не міг, що текст стане пророчим. Уже після трагічної загибелі музиканта шанувальники звернули увагу на зміст композиції, який потряс всю країну.

Далі наводимо повний текст пісні "Кінець фільму"

Я застряг у тобі як ніж Десь між сердцем і між Двох відкритих дверей Найдорожчих людей Було все як в кіно Рок-ен-рол і вино По житті нас несло Зачіпаючи дно

А зараз вже кінець ... фільму Я тільки в своїх снах тебе ше раз обійму А зараз вже підуть ... титри Ми так і не навчились з роками терпіти

Я засів у тобі як скло Як невидиме зло З Богом в шахмати грав Хоча правил не знав Мій тупий егоїзм Розпалив твій ценізм І від слів заржавів Змучений механізм

А зараз вже кінець ... фільму Я тільки в своїх снах тебе ше раз обійму А зараз вже підуть ... титри Ми так і не навчились з роками терпіти

А зараз вже кінець ... траси Машину у гараж ... квасить А зараз вже кінець ... книжки Сюжет закінчився і не повториться більше

Всьо твоє добро шо я брав Зараз так ніби вкрав Руки ніби…

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

На початку серпня 2019 року на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я Скрябіна. Була організована церемонія відкриття його персональної зірки.

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