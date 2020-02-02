"Взагалі не годують?" Асмус розгромили через занадто худу фігуру. Фото

Російська акторка Христина Асмус продемонструвала струнку фігуру на новій фотографії.

Знімком, зробленим під час відпочинку на Мальдівах, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

На фото Христина позує в обтягувальному вбранні: чорних шортах і світлій футболці.

Втім, багато шанувальників звернули увагу на фігуру знаменитості. На думку фанатів, Асмус має занадто худорлявий вигляд:

"Навіщо ти така худа", "Все добре в міру. Худорлявість зокрема", "Тебе не годують взагалі?", "Занадто худа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше акторка Христина Асмус поскаржилася в мережі на втому. Вона написала на особистій сторінці в Instagram, що з середини вересня перебуває в режимі виживання.

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