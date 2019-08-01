"Вульгарно дуже": папівгола Каменських розважилася з подругою на яхті

Українська співачка Анастасія Каменських (NK) показала пікантний знімок із подругою Анною Андрійчук-Завгородньою, дружиною Позитива з "Время и Стекло".

Так, відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Каменських і Андрійчук позували на ліжку в білих халатах на голе тіло, з рушниками на головах і з келихами шампанського. Зазначимо, що співачка разом із чоловіком Олексієм Потапенком, Олексієм Завгороднім (Позитивом) і його дружиною відпочивають в Італії.

Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських і Анна Андрійчук Фото з Instagram

"Наш солодкий медовий місяць", — прокоментувала публікацію Каменських.

OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що Камеських разом із дружиною Позитива розважалися в Італії на яхті Octavia. Як заявляється на сайті оренди і продажу яхт Scanmarine, вона може розмістити до 8 гостей у чотирьох комфортабельних каютах. Зазначимо, що в високий сезон орендувати таку "красуню" буде коштувати 42 000 євро.

Фото: scanmarine.ru

Фото: scanmarine.ru

Фото: scanmarine.ru

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу пікантним фото в білизні.

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