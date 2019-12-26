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26 грудня • оновлено в 09:28
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"Вульгарність!" Російська зірка розгнівала фанатів голим вагітним фото

1.8т
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Російська співачка і екс-учасниця гурту "Фабрика" Саша Савельєва показала фото, на якому позує оголеною.

Пікантним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Саша Савельєва

Саша Савельєва

Instagram @sasha_savelieva

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Відверте фото Саші — архівний кадр, зроблений ще під час вагітності. На знімку Савельєва позує оголеною, а інтимні частини тіла співачка прикрила чорним пальто.

Фотографію зірка опублікувала в честь свого дня народження — 25 грудня Саші виповнилося 36 років.

"35-й рік, велике тобі людське спасибі! Ти приніс мені величезне щастя і неймовірну кількість різних емоцій! Все склалося. Тепер все так, як треба. Зустрічаю 36-й з радістю. Все тільки починається! З днем народження мене", підписала фото артистка.

Саша Савельєва

Саша Савельєва

Instagram @sasha_savelieva

Втім, деяких шанувальників обурило відверте фото Савельєвої:

"Вульгарність!" Російська зірка розгнівала фанатів голим вагітним фото
"Вульгарність!" Російська зірка розгнівала фанатів голим вагітним фото
"Вульгарність!" Російська зірка розгнівала фанатів голим вагітним фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 33-річна російська співачка Кеті Топурія блиснула пишними грудьми у вбранні з глибоким декольте. Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram, де шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ох она и стремная на лицо))))
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