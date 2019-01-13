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''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото

3.9тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників новим фото. Знімок був зроблений під час зимового відпочинку зірки на Мальдівах.

На фото, яке Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона оголила ноги прикривши інтимні місця рукою.

''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото

instagram.com/lobodaofficial

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Користувачі мережі зазначили, що фото дуже вульгарне.

"Набридла показувати оголеність", "Вульгарність", - пишуть фоловери співачки.

''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото
''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото
''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото
''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото
''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото
''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото
''Вульгарність'': Лобода розлютила фанатів новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода разом з дочкою відпочивала в п'ятизірковому готелі Soneva Fushi на острові Кунфунаду. Кожен номер являє собою окрему простору віллу з персональним виходом на пляж, приватним садом і багатьма іншими перевагами.

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