"Вульгарність і маразм!" 65-річна Успенська обурила мережу голим фото

65-річна російська зірка шансону, співачка Любов Успенська обурила мережу відвертим фото, на якому позувала без одягу.

Артистка розмістила знімок на своїй сторінці в Instagram. Багато користувачів мережі назвали фото, яке було зроблено на пляжі, вульгарним.

"Зовсім з глузду з'їхала. Бедненькая, щось з головою", "Виглядаєте чудово але була б я такою усіма шанованою і популярною я б не стала б показувати себе в такому вигляді", "Маразм міцнішає! Поважаюча жінка, ніколи б не виставила себе на показ на весь світ в "розгорнутому вигляді", яка б оф**енна фігура не була! Ну немає в цьому фото, ні поваги до себе, ні до людей, ні сексуальності, одна вульгарність і маразм!", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

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