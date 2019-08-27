"Вульгарність і маразм!" 65-річна Успенська обурила мережу голим фото

65-річна російська зірка шансону, співачка Любов Успенська обурила мережу відвертим фото, на якому позувала без одягу.
Артистка розмістила знімок на своїй сторінці в Instagram. Багато користувачів мережі назвали фото, яке було зроблено на пляжі, вульгарним.
Так, я пам'ятаю, як я давала рада не засмагати! 👌🏻 Але в Москві так не вистачає сонця, що вирішила за відпочинок хоч разок отримати порцію вітаміну D 🥰 Але особа - ховаю! Березі! Навіть ручками прікрила🙈 Все інше открила😝 ⠀ # Успенська # Любов #beach #sea #relax # відпочинок #weekend
"Зовсім з глузду з'їхала. Бедненькая, щось з головою", "Виглядаєте чудово але була б я такою усіма шанованою і популярною я б не стала б показувати себе в такому вигляді", "Маразм міцнішає! Поважаюча жінка, ніколи б не виставила себе на показ на весь світ в "розгорнутому вигляді", яка б оф**енна фігура не була! Ну немає в цьому фото, ні поваги до себе, ні до людей, ні сексуальності, одна вульгарність і маразм!", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.
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