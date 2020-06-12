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12 червня • оновлено в 19:22
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Вульгарне фото Собчак розсмішило мережу

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У мережі з'явилося архівне фото телеведучої і політикині Ксенії Собчак, яке викликало сміх у користувачів мережі.

Знімок обкладинки журналу "Пінгвін" за 2003-й рік опублікував користувач мережі Олександр Мирошин у себе в Instagram.

"Те почуття, коли проходиш повз намети з курами-гриль у Текстильниках..." – підписав він фото.

Ксенія Собчак на обкладинці журналу

Ксенія Собчак на обкладинці журналу

Instagram Олександра Мирошин

На коментарі користувачі мережі не скупилися, порівнюючи Собчак то з чоловіком Корольової, то з Пугачовою та Доліною.

Вульгарне фото Собчак розсмішило мережу
Вульгарне фото Собчак розсмішило мережу
Вульгарне фото Собчак розсмішило мережу
Вульгарне фото Собчак розсмішило мережу

Зазначимо, що фото було зроблено ще до приходу Собчак у реаліті-шоу "Дом-2", участь в якому принесла їй популярність.

До речі, це не перший випадок, коли в мережу зливають оголені знімки зірки минулих років. Нещодавно відомий російський фотограф Олександр Гусов також поділився фотографіями Ксенії Собчак у стилі ню за 2009 рік.

Втім, і сама Ксенія не проти відвертих фотосесій. Та й чоловік її, Костянтин Богомолов, ділився пікантним знімком дружини в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і співачка Ольга Бузова випустила кліп на свою нову пісню "Давай залишимося вдома", в якому засвітила гарячий поцілунок Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
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