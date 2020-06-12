Вульгарне фото Собчак розсмішило мережу

У мережі з'явилося архівне фото телеведучої і політикині Ксенії Собчак, яке викликало сміх у користувачів мережі.

Знімок обкладинки журналу "Пінгвін" за 2003-й рік опублікував користувач мережі Олександр Мирошин у себе в Instagram.

"Те почуття, коли проходиш повз намети з курами-гриль у Текстильниках..." – підписав він фото.

Ксенія Собчак на обкладинці журналу Instagram Олександра Мирошин

На коментарі користувачі мережі не скупилися, порівнюючи Собчак то з чоловіком Корольової, то з Пугачовою та Доліною.

Зазначимо, що фото було зроблено ще до приходу Собчак у реаліті-шоу "Дом-2", участь в якому принесла їй популярність.

До речі, це не перший випадок, коли в мережу зливають оголені знімки зірки минулих років. Нещодавно відомий російський фотограф Олександр Гусов також поділився фотографіями Ксенії Собчак у стилі ню за 2009 рік.

Втім, і сама Ксенія не проти відвертих фотосесій. Та й чоловік її, Костянтин Богомолов, ділився пікантним знімком дружини в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і співачка Ольга Бузова випустила кліп на свою нову пісню "Давай залишимося вдома", в якому засвітила гарячий поцілунок Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова.

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