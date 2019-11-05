Вульгарне фото Памели Андерсон з голими грудьми розлютило мережу

Актриса і фотомодель Памела Андерсон опинилася в центрі расистського скандалу.
Зірка опублікувала в своєму Twitter архівні фото, зроблені в 2015 році. На одному зі знімків Андерсон позує в одних трусиках і з оголеними грудьми. В якості аксесуару Памела використовувала вінець з пір'я - головний убір північноамериканських індіанців, який є для корінного населення США важливим культурним символом.
"Щасливого Хеллоуїна", - підписала кадр Андерсон.
Памела Андерсон
Однак підписники не оцінили публікацію зірки і обрушили на неї хвилю критики й обурення. Так, користувачі звинуватили Памелу в привласненні культурних цінностей і расизмі.
"Я думала, ти краще цього", "Тільки не це ...", "Ми - ціла культура, а не твій костюм".
Памела Андерсон
Інші прихильники нагадали, що Памела, яка є багаторічною зоозахисницею, одягла головний убір з пір'ям: "І вона проти полювання на тюленів!"
Памела Андерсон
Незабаром Андерсон поспішила відповісти на звинувачення в мережі, заявивши, що піклується про інших людей і що, будучи актрисою, вона бореться кожен день.
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася з Рамі у відвертій фотосесії. На ефектних знімках для іспанського журналу Intimately Памела і Аділь виглядають вельми органічно і пристрасно, показуючи, що їх зовсім не бентежить різниця у віці.
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