"Вульгарне фото!" Напівгола українська співачка звернулася до випускників і розлютила мережу

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала в боді і панчохах.

Крім того, артистка звернулася до випускників і розповіла їм про складнощі роботи співачкою. Фото Цибульська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ольга Цибульська instagram.com/cybulskaya

"Випускники, відповідаю, тому що ви просили. Сцена - один з найбезпечніших наркотиків. Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті. Часто люди не прощають легкості і сміливого танцю на краю ризику. Когось сцена скидає, як норовливий бик свого тореро. Багато хто пропав в цьому цунамі. Мало хто вистояв. Це не просто професія. Артистів колись навіть ховали окремо від звичайних людей, тому що вважали дуже грішними. Але на сцені ти повинен прожити всі смертні гріхи, щоб глядач відчув себе святим і живим. А потім годину під душем в тиші і знову можеш починати нову історію. Я очищаюся. Думайте чи готові ви прожити це життя під ім'ям артист", - написала Цибульська.

У мережі негативно відреагували на фото артистки і назвали його занадто вульгарним.

"У вас гарні пісні, класна фігура! Але, це фото вульгарне", "Вам не пасує", "Я думав у вас більше розуму, Оля", "Оля, ви класна дівчина, тільки навіщо таке вульгарне фото", "Жах, я думала у вас більше мізків", "Все добре, навіщо таке вульгарне фото виставляти? Перебір", - пишуть в мережі.

Зазначимо, Цибульська часто публікує на своїй сторінці в Instagram пікантні знімки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Цибульська розбурхала мережу пікантним знімком. Оголена виконавиця позувала у ванній з піною. Шанувальники в коментарях написали, що поважають її творчість. Однак не всім сподобалось, що вона позувала оголеною.

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