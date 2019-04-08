"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала в мережі відверте відео, на якому вона позує в купальнику з дуже глибоким декольте. Шанувальникам артистки сподобавсялось її вбрання і вони зазначили, що у співачки гарна фігура.
Ролик вона розмістила на своїй сторінці в в Instagram.
24 Канал
"Як ти круто схудла", "Дуже сексуальна", "Була гарна, стала вульгарна", "Яка струнка і красива! Очей не відвести. Захоплююся", "Вона вже сама в себе закохалася по самі вінця", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська також зізналася, що думала робити пластику, але її чоловік категорично проти такої процедури.
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