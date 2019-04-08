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"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику

1.3тЧитати матеріал російською

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала в мережі відверте відео, на якому вона позує в купальнику з дуже глибоким декольте. Шанувальникам артистки сподобавсялось її вбрання і вони зазначили, що у співачки гарна фігура.

Ролик вона розмістила на своїй сторінці в в Instagram.

"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику

24 Канал

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"Як ти круто схудла", "Дуже сексуальна", "Була гарна, стала вульгарна", "Яка струнка і красива! Очей не відвести. Захоплююся", "Вона вже сама в себе закохалася по самі вінця", - пишуть в мережі.

"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику
"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику
"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику
"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська також зізналася, що думала робити пластику, але її чоловік категорично проти такої процедури.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

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