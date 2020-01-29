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29 січня • оновлено в 17:28
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"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста

1.6т
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Радянська й російська акторка Наталія Андрейченко, яка нещодавно нібито зникла в Мексиці, з'явилася на росТБ.

Артистка засвітилася в шоу "Судьба человека", ведучим якого є скандальний Борис Корчевніков. Відео опубліковане на Youtube-каналі програми.

"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста

Скриншот із відео

Новини
"Ви всі хворі!" Андрейченко, яка зникла в джунглях, влаштувала сцену в мережі

Користувачам мережі не сподобався зовнішній вигляд Андрейченко. Деякі звернули увагу на те, що вона зіпсувала обличчя пластичними операціями.

"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста

Скриншот із відео

"Мені не дуже сподобалося, я навіть не додивилася до кінця. Вульгарна баба, більше нічого не можу сказати", "Що з нею? Гаразд, уколи краси, але коли пластика жахлива, то це страшно", "Гарна акторка була, але мені здається, що вона не живе, а досі грає свою роль", "У молодості була така красива, зараз дивна", пишуть у коментарях до відео.

"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста
"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста
"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста
"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев заявив про зникнення акторки у Мексиці. За словами чоловіка, артистка понад добу не виходила на зв'язок.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Наталя Андрейченко
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