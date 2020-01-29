"Вульгарна баба": Андрейченко з'явилася на росТБ у топпропагандиста

Радянська й російська акторка Наталія Андрейченко, яка нещодавно нібито зникла в Мексиці, з'явилася на росТБ.
Артистка засвітилася в шоу "Судьба человека", ведучим якого є скандальний Борис Корчевніков. Відео опубліковане на Youtube-каналі програми.
Скриншот із відео
Користувачам мережі не сподобався зовнішній вигляд Андрейченко. Деякі звернули увагу на те, що вона зіпсувала обличчя пластичними операціями.
Скриншот із відео
"Мені не дуже сподобалося, я навіть не додивилася до кінця. Вульгарна баба, більше нічого не можу сказати", "Що з нею? Гаразд, уколи краси, але коли пластика жахлива, то це страшно", "Гарна акторка була, але мені здається, що вона не живе, а досі грає свою роль", "У молодості була така красива, зараз дивна", – пишуть у коментарях до відео.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев заявив про зникнення акторки у Мексиці. За словами чоловіка, артистка понад добу не виходила на зв'язок.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал