"Втратили тата!" У Росії розповіли, якою людиною був померлий Булдаков

Російський актор Сергій Селін, відомий за роллю Анатолія Дукаліса в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів", назвав померлого колегу Олексія Булдакова справжнім російським мужиком та "татом".

Так він прокоментував його смерть, зазначивши, що це справжній удар, передає URA.RU.

"Це справжній удар, важко повірити. Я дивився передачу за участю Олексія. Він розповідав, що своїми руками побудував будинок. Це взагалі так на нього схоже — він справжній російський мужик, сильний, з прекрасним почуттям гумору, завжди розповідав анекдоти", — розповів Селін.

За його словами, смерть Булдакова є великою втратою для всіх росіян.Селін додав, що в акторському співтоваристві його дуже поважали.

Олексій Булдаков 24СМІ

"Він за мене старший всього на десять років, але я його завжди називав "татом". І багато хто так називав. Тому що він був якийсь дуже дорослий, дуже мудрий. Булдаков і випити міг, але ніколи при цьому не напивався. Завжди був у нормі. Це велика втрата для всіх росіян. Не віриться навіть, що ми втратили тата", – прокоментував актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Булдаков раптово помер у віці 68 років через тромб, який відірвався. Ми згадали найвідоміші фільми з участю Булдакова. Особливу популярність йому принесли зйомки в комедії Олександра Рогожкіна "Особливості національного полювання" (1995), де він зіграв генерала Іволгіна.

Олексій Булдаков 24СМИ

У 2017 році Булдаков потрапив до бази центру "Миротворець", оскільки вписався за анексію Криму Росією.

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