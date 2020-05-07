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7 травня • оновлено в 12:54
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"Втратили головне": Кошовий розповів про "Квартал" без Зеленського

2.7т
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Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, що коли Володимир Зеленський пішов із колективу, вони втратили головного актора.

Про це артист розповів в ефірі програми "БАЦМАН" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський і Євген Кошовий

Володимир Зеленський і Євген Кошовий

24tv.ua

"Ми втратили головного актора. Тому, напевно, десь ми втратили і в відіграші. Я не можу сказати, що ми втратили в гуморі. Ми просто втратили на час головну частину нашого колективу. Але ми намагаємося її заповнити. І хто б що не говорив, мені здається, у нас це поки що виходить. Дай боже", – каже Кошовий.

"Втратили головне": Кошовий розповів про "Квартал" без Зеленського

кадр з відео

А ось на питання, чи подобається йому керувати "Кварталом", Кошовий відповів:

"Що таке "керувати "Кварталом"? Просто деякі обов'язки до мене перейшли від Вови, від Володимира Олександровича. А так, у принципі, у нас всі люди дорослі, всі прекрасно розуміють одне одного з пів слова. Тому якщо щось потрібно зробити навіть "на удальонці", як зараз кажуть, то ми телефонуємо одне одному, у нас є спільний чат, ми там листуємося – і кожен уже думає собі, як він буде себе знімати, або що він скаже, чи як поводитися в тій чи іншій ситуації. Тому я не можу сказати, що я прямо керую "Кварталом". Коли на сцені – так. На сцені ми ставимо щось, дивишся картинку, пісеньки..."

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Євген Кошовий розповів про те, що президент України Володимир Зеленський змусив понервувати президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
Следующий президент украины...
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1
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Emа Ol
Emа Ol
Так забирайте назад до себе, які проблеми.
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Шоу люди

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