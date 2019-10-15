Втратила майже €2 тисячі: зірку "Універу" жорстоко обвели навколо пальця

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська стала жертвою шахраїв.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що неприємний інцидент трапився, після того, як вона з подругою Наталею Рудовою відпочила у Франції через компанію Travel Trips.

Настасья Самбурська стала жертвою шахраїв instagram / samburskaya

"Поїхали ми якось відпочивати. Знайшли через Інстаграм агентство, що за рекламний пост обіцяло зробити нам готель вартістю €1780 лише за 60 тисяч рублів. Величезна кількість блогерів й навіть наших знайомих артистів рекламувала їх та, власне, нічого не віщувало біди. Радісно зібрали валізи та примчали в Канни", – написала вона.

За словами Самбурської, при заїзді у туристів нічого не питали, тільки паспорти та карту для оплати мінібару. Зірки відпочили, повернулися додому, актриса перевела гроші агентству.

"Проходить 2,5 місяці, і з моєї картки списують €1780, а в найменуванні організації, що отримавла платіж, цей готель. Починаю шерстити в їхьому аккаунті, всіх, кого вони перерепостили, хто користувався їхніми послугами, і знаходжу знайомих, когось кинули на 400 та 100 тисяч, а також дівчину, яку через них забрали до в'язниці у Франції", – додала Самбурська.

Настасья Самбурська і Рудова Наталя instagram.com/rudovanata

Вона звернулася до поліції за місцем проживання, а також перенаправила заяву за місцем отримання банківської карти.

"Минуло 2 місяці, з поліції не було жодного дзвінка. Сьогодні вони відправили назад 60 тисяч рублів, але це тільки для того, щоб я не піднімала галасу, їхню контору не накрили та перестали їм вносити платежі за неіснуючу послугу. Вирішуйте, звичайно, самі, але на мій погляд, все очевидно. Скаржіться на аккаунт або пишіть під цим постом, якщо теж постраждали від них", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Самбурська вразила мережу розповіддю про знущання батьків, які їй доводилося терпіти в дитинстві. Артистка відкрито заявила, що абсолютно не любить своїх рідних, і не хоче мати до них жодних почуттів. Також вона практично не спілкується з близькими, які лупцювали її в юнацтві.

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