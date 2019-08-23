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"Втомився бачити виродків!" Відомий режисер вирішив раптово покинути Україну

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Режисер Крістіан Жереги заявив, що їде з України, тому що втомився "бачити виродків" і беззаконня.

Відповідне зізнання він написав на своїй сторінці в Facebook, додавши, що зараз йде не його війна, а повертатися він не збирається, поки при владі всі ті, хто до неї прийшов.

Крістіан Жереги залишає Україну

Крістіан Жереги залишає Україну

Фото: Facebook Жереги

"Не думав, що скажу це, але після шести років у кіно, на війні і в тилу, я їду з України. Може бути надовго. Я втомився бачити виродків при владі, клоунів на екрані та на п'єдесталі. Втомився бачити, як український прапор став "неактуальним". Як при Зеленському полізла недобита г**да режиму Януковича. Не за те, щоб країною правив цей клоун, воювали і віддавали життя і здоров'я. Не заради злодіїв, які пилять держкіношні гроші, знімалося кіно. Не на кишеню, а за правду. І не за Порошенка, ні за кого з них. Але вони перемагають, поки перемагають. І це вже не моя війна. Моя залишається там: у 14 році", – написав він.

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Крістіан Жереги їде з України

Крістіан Жереги їде з України

Фото: Facebook Жереги

За словами Жереги, у нього були варіанти: працювати російським журналістом, піти відкритим шляхом у США, Канаду, Австрію.

"Але я вибрав залишитися тут. І досі не шкодую. Але ... Я не хочу повертатися, поки при владі вся ця шобла та їх прихильники. Сподіваюся, вони не угроблять побудований нами будинок. Почуття, що все було даремно. Підводячи підсумок: я зробив все, що міг. Два роки на "нулі". Поранення. Я знімав кіно. і воно було чесним. Кому треба – той почув. Історія не забуде тих, хто потрапив у кадр. Я віддав все, що було, і теж не шкодую. Боги все бачать. Мій будинок – Київ. Їм і залишиться. До зустрічі, милий дім! Слава Україні", – підсумував він.

Жереги показав стрічку, щоб українці згадали, звідки вона

Жереги показав стрічку, щоб українці згадали, звідки вона

Фото: Facebook Жереги

"Втомився бачити виродків!" Відомий режисер вирішив раптово покинути Україну

Фільми, які зняв режисер: "Айлавью", "Голосом правди", "BABYLON'13", "Край Землі: Зона АТО", "Battle For Ukraine", офіційна реклама ЗСУ – "В єдності наша сила".

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Serov Oleg
Serov Oleg
кристиан....жереги....офуеть...при борове шоколадном на кормлении сидел,теперь поиздержался..ну,режиссер,вероятно,как и террорист сенцов..
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