"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського артиста Влада Топалова, розповіла про проблеми у вихованні первістка.
На своїй сторінці в Instagram українка опублікувала два знімки з дитиною і зізналася, що намагається приручити 9-місячного сина до окремого сну.
"Зайнялися укладанням дитини в окрему кімнатку, бо за 9 місяців трохи втомилися спати всі разом. Я підтримую спільний сон, але коли справа стосується недосипу всієї родини, пора щось робити", – написала вона в пості.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов
WomanHit
"Я дотримуюся чітко відпрацьованому плану, але іноді хочеться просто дати груди, щоб не маятися півночі з укладанням малюка", – зазначила вона, додавши, що їй доводиться боротися зі своєю лінню.
"Ми, люди, так часто не хочемо діяти, щоб досягти мети, а навпаки – вирішуємо нічого не робити, нарікаючи згодом на відсутність результату", – поділилася роздумами Тодоренко.
instagram.com/reginatodorenko
У коментарях до посту користувачі поділилися своїм досвідом у вихованні малюків, а також оцінили зовнішній вигляд молодої мами.
"При спільному сні більш тісний зв'язок мама-малюк", "Ти дуже гарна мама", "Кросівок загубили", – пишуть фоловери.
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# прогулянка # маміндень Зараз в проміжках між зйомками, секціями, гуртками, студіями ми зайнялися укладанням дитини в окрему кімнатку, тк за 9 місяців трохи втомилися спати всі разом. Я підтримую спільний сон, але коли справа стосується недосипу всієї родини, пора щось робити. Підгледіла у @irenaponaroshku консультанта зі сну і взялася за справу. Справа виявилася складніше, ніж я думала. Адже все методики, які я практикую в вихованні дитини, - дуже м'які і вимагають терпіння і плавних маніпуляцій, щоб не травмувати дитину, і зробити все без стресу для сімейства. Я дотримуюся чітко відпрацьованому плану, але іноді хочеться просто дати груди, щоб не маятися півночі з укладанням малюка. З появою нашого первістка я трохи занурилася в психологію і зрозуміла, що ми, люди, так часто не хочемо діяти, щоб досягти мети, а НАВПАКИ - вирішуємо нічого не робити, нарікаючи згодом на відсутність результату. Тепер я щодня намагаюся впоратися зі своєю лінню, а я скажу вам чесно, це дуууже непросто🤯, щоб подавати ефективний приклад маленької людини! Якщо ми не навчимо наших діток, їх обов'язково навчить суспільство, а нам потім жити з цим результатом)) Головне, щоб результат всіх нас влаштовував) # регінатодоренко # регінапутешественніца Коляска - @bugaboostrollers А ви за спільний сон або проти? Чому?)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова.
Спочатку новоспечених батьків розкритикували за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почувається в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
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