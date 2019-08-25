"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського артиста Влада Топалова, розповіла про проблеми у вихованні первістка.

На своїй сторінці в Instagram українка опублікувала два знімки з дитиною і зізналася, що намагається приручити 9-місячного сина до окремого сну.

"Зайнялися укладанням дитини в окрему кімнатку, бо за 9 місяців трохи втомилися спати всі разом. Я підтримую спільний сон, але коли справа стосується недосипу всієї родини, пора щось робити", – написала вона в пості.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов WomanHit

"Я дотримуюся чітко відпрацьованому плану, але іноді хочеться просто дати груди, щоб не маятися півночі з укладанням малюка", – зазначила вона, додавши, що їй доводиться боротися зі своєю лінню.

"Ми, люди, так часто не хочемо діяти, щоб досягти мети, а навпаки – вирішуємо нічого не робити, нарікаючи згодом на відсутність результату", – поділилася роздумами Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

У коментарях до посту користувачі поділилися своїм досвідом у вихованні малюків, а також оцінили зовнішній вигляд молодої мами.

"При спільному сні більш тісний зв'язок мама-малюк", "Ти дуже гарна мама", "Кросівок загубили", – пишуть фоловери.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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