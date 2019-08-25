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"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

4.4т Читати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського артиста Влада Топалова, розповіла про проблеми у вихованні первістка.

На своїй сторінці в Instagram українка опублікувала два знімки з дитиною і зізналася, що намагається приручити 9-місячного сина до окремого сну.

"Зайнялися укладанням дитини в окрему кімнатку, бо за 9 місяців трохи втомилися спати всі разом. Я підтримую спільний сон, але коли справа стосується недосипу всієї родини, пора щось робити", – написала вона в пості.

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Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

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"Я дотримуюся чітко відпрацьованому плану, але іноді хочеться просто дати груди, щоб не маятися півночі з укладанням малюка", – зазначила вона, додавши, що їй доводиться боротися зі своєю лінню.

"Ми, люди, так часто не хочемо діяти, щоб досягти мети, а навпаки – вирішуємо нічого не робити, нарікаючи згодом на відсутність результату", – поділилася роздумами Тодоренко.

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

instagram.com/reginatodorenko

У коментарях до посту користувачі поділилися своїм досвідом у вихованні малюків, а також оцінили зовнішній вигляд молодої мами.

"При спільному сні більш тісний зв'язок мама-малюк", "Ти дуже гарна мама", "Кросівок загубили", – пишуть фоловери.

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

"Втомилися спати разом": Тодоренко поділилася особистою проблемою

Скріншот

# прогулянка # маміндень Зараз в проміжках між зйомками, секціями, гуртками, студіями ми зайнялися укладанням дитини в окрему кімнатку, тк за 9 місяців трохи втомилися спати всі разом. Я підтримую спільний сон, але коли справа стосується недосипу всієї родини, пора щось робити. Підгледіла у @irenaponaroshku консультанта зі сну і взялася за справу. Справа виявилася складніше, ніж я думала. Адже все методики, які я практикую в вихованні дитини, - дуже м'які і вимагають терпіння і плавних маніпуляцій, щоб не травмувати дитину, і зробити все без стресу для сімейства. Я дотримуюся чітко відпрацьованому плану, але іноді хочеться просто дати груди, щоб не маятися півночі з укладанням малюка. З появою нашого первістка я трохи занурилася в психологію і зрозуміла, що ми, люди, так часто не хочемо діяти, щоб досягти мети, а НАВПАКИ - вирішуємо нічого не робити, нарікаючи згодом на відсутність результату. Тепер я щодня намагаюся впоратися зі своєю лінню, а я скажу вам чесно, це дуууже непросто🤯, щоб подавати ефективний приклад маленької людини! Якщо ми не навчимо наших діток, їх обов'язково навчить суспільство, а нам потім жити з цим результатом)) Головне, щоб результат всіх нас влаштовував) # регінатодоренко # регінапутешественніца Коляска - @bugaboostrollers А ви за спільний сон або проти? Чому?)

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

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Тема
виховання
Особа
Регіна Тодоренко
Теги
діти шоу-бизнес фотографии Instagram
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Это любовь такая, африканская!
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