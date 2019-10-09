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9 жовтня • оновлено в 18:55
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Втік: представник Заворотнюк дивно відреагував на її виписку

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Представники хворої на рак російської артистки Анастасії Заворотнюк категорично відмовилися відповідати на питання про нинішній стан артистки.

Почувши запитання, чи дійсно Заворотнюк виписали з лікарні, концертний директор знаменитості Стас Христовий втік від представників ЗМІ. Про це повідомляє Nation News.

Новини
Названа причина виписки Заворотнюк з лікарні

Після того, як журналісти спробували знову зв'язатися з Христовим, він коротко відповів "без коментарів", хоча раніше активно спілкувався з журналістами. У свою чергу, за інформацією П'ятого каналу, представник Заворотнюк Марина Потапова також навідріз відмовилася спілкуватися зі ЗМІ.

Анастасія Завортнюк

Анастасія Завортнюк

УНІАН

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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