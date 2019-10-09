Втік: представник Заворотнюк дивно відреагував на її виписку

Представники хворої на рак російської артистки Анастасії Заворотнюк категорично відмовилися відповідати на питання про нинішній стан артистки.
Почувши запитання, чи дійсно Заворотнюк виписали з лікарні, концертний директор знаменитості Стас Христовий втік від представників ЗМІ. Про це повідомляє Nation News.
Після того, як журналісти спробували знову зв'язатися з Христовим, він коротко відповів "без коментарів", хоча раніше активно спілкувався з журналістами. У свою чергу, за інформацією П'ятого каналу, представник Заворотнюк Марина Потапова також навідріз відмовилася спілкуватися зі ЗМІ.
Анастасія Завортнюк
УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні.
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