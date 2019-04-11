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Вся в целюліті: російську ''Кім Кардаш'ян'' спіймали на фотошопі

2.5тЧитати матеріал російською

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", попалася на фотошопі.

Папараці підловили її на пляжі в купальнику, який ледь прикривав інтимні місця, і з'ясувалося, що всі її знімки в Instagram – відредагована брехня, передає Telegram-канал "Шоубіз під лупою".

На останніх знімках моделі видно, що талія непропорційна філейній частині, до того ж незрозуміло, у який спосіб вона тримає торс із величезними грудьми і головою. Як з'ясувалося, це чудова робота фоторедактора.

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Фотошоп Анастасія Квітко

Фотошоп Анастасія Квітко

instagram

"Вийшли кадри з серії "очікування і реальність", коли знімки з життя змушують розчаруватися в "глянцевих" картинках із "Інстаграму". На фото Анастасія, одягнена в бікіні тілесного кольору, прогулюється пляжем. Шанувальників зірки соцмереж неприємно здивував в'ялий живіт, покритий горбками", – йдеться в повідомленні.

Фотошоп Анастасія Квітко

Фотошоп Анастасія Квітко

instagram

Фотошоп Анастасія Квітко

Фотошоп Анастасія Квітко

instagram

Крім того, інші вигини тіла і сідниці потребують роботи в спортзалі через целюліт. Уточнюється, що після ліпосакції фігура Квітко дійсно виглядала бездоганно, але з часом почала розпливатися.

Реальні форми Анастасії Квітко

Реальні форми Анастасії Квітко

"Шоубіз під лупою"

Реальні форми Анастасії Квітко

Реальні форми Анастасії Квітко

"Шоубіз під лупою"

Реальні форми Анастасії Квітко

Реальні форми Анастасії Квітко

"Шоубіз під лупою"

Реальні форми Анастасії Квітко

Реальні форми Анастасії Квітко

"Шоубіз під лупою"

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Віктор Литвиненко професійним поглядом окинув фігуру Анастасії Квітко і розповів, що груди могли вийти в результаті мамопластики, а сідниці – глютеопластики.

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Особа
Анастасія Квітко
Тег
шоу-бизнес
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Попакакуким,только жирная и целлюлитная.
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