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13 грудня • оновлено в 00:53
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"Вся Україна буде російською!" Скандал із "Міс Львів" отримав продовження

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Товариш володарки титулу "Міс Львів-2018" Наталії Болюх назвав українців "хохлами", Крим – російським і пригрозив, що скоро "вся Україна буде російською".

Московський чиновник, до якого українка літала на побачення, заявив про це під час прямого ефіру в своєму акаунті в Instagram, пише газета "Високий замок".

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"Міс Львів" потрапила в скандал із поїздкою в Москву: фото та відео

Скандал із "Міс Львів" отримав продовження

Скандал із "Міс Львів" отримав продовження

Колаж

За інформацією журналістів, товариша дівчини звуть Алік Назарян. Минулого року він став радником керівника Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування.

Раніше Назарян був помічником депутата Держдуми від Ліберально-демократичної партії Росії, головою якої є скандально відомий Володимир Жириновський.

У своїх соцмережах Назарян публікує фотографії з георгіївською стрічкою, висловлює свою повагу Рамзану Кадирову і дякує йому за підтримку. У розмові зі ЗМІ він підтвердив, що особисто знайомий з Володимиром Путіним.

Наталя Болюх

Наталя Болюх

Фото: instagram/topnatalia

Наталя Болюх

Наталя Болюх

Фото: instagram/topnatalia

Наталя Болюх

Наталя Болюх

Фото: instagram/topnatalia

Раніше OBOZREVATEL писав, що володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал із поїздкою в Росію, часто балує своїх шанувальників яскравими знімками. Вона показує не тільки місця, де проводить час, але і демонструє на фото спокусливу фігуру, оголюючи деякі частини тіла.

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Автор
Карина Бондаренко
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Гоша Злой
Гоша Злой
думаю нужно ее адрес во Львове оприлюднити...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наши майд,ауны забились в истерике.. ))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Штуцер Лёва, ваши в Израиле давно. а тычего стену плача не охраняешь?
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