"Вся Україна буде російською!" Скандал із "Міс Львів" отримав продовження

Товариш володарки титулу "Міс Львів-2018" Наталії Болюх назвав українців "хохлами", Крим – російським і пригрозив, що скоро "вся Україна буде російською".

Московський чиновник, до якого українка літала на побачення, заявив про це під час прямого ефіру в своєму акаунті в Instagram, пише газета "Високий замок".

Скандал із "Міс Львів" отримав продовження Колаж

За інформацією журналістів, товариша дівчини звуть Алік Назарян. Минулого року він став радником керівника Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування.

Раніше Назарян був помічником депутата Держдуми від Ліберально-демократичної партії Росії, головою якої є скандально відомий Володимир Жириновський.

У своїх соцмережах Назарян публікує фотографії з георгіївською стрічкою, висловлює свою повагу Рамзану Кадирову і дякує йому за підтримку. У розмові зі ЗМІ він підтвердив, що особисто знайомий з Володимиром Путіним.

Наталя Болюх Фото: instagram/topnatalia

Наталя Болюх Фото: instagram/topnatalia

Наталя Болюх Фото: instagram/topnatalia

Раніше OBOZREVATEL писав, що володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал із поїздкою в Росію, часто балує своїх шанувальників яскравими знімками. Вона показує не тільки місця, де проводить час, але і демонструє на фото спокусливу фігуру, оголюючи деякі частини тіла.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!