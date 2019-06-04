"Всіх поклала на лопатки": ALEKSEEV розхвалив Україну на росТБ

Популярний поп-виконавець ALEKSEEV (Микита Алексєєв) в ефірі російської програми розхвалив Україну і людей, які проживають у цій країні.

Про менталітет, працездатність українців, а також про красиві місця він розповів в інтерв'ю "Вокруг ТВ" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Нещодавно у нас з'явилася дівчина – Alyona Alyona (українська реперка). Вона зараз усіх поклала на лопатки. Це визнаний факт, талановита дівчина. Чому так відбувається? Тут багато чинників: і менталітет людей – вони завжди шукають можливість для реалізації, особливо творчі люди. Дуже сприятливий клімат, який є в наших містах", – розповів він.

ALEKSEEV розхвалив Україну

Алексєєв нагадав, що рідним його містом є Київ, який артист цінує за затишок. Зокрема, за його словами, українська столиця правильно налаштовує на творчу роботу.

"Ти просто пройдися Контрактовою площею, або зійди до Дніпра і прогуляйся біля води, і ти вже напишеш 10 пісень, придумаєш 100 сценаріїв. Коли ділишся якоюсь ідеєю в зародку, тобі не потрібно практично нічого говорити. Головна фраза: "як тобі ідея, що думаєш, може спробуємо" – "ну з чим чорт не жартує". Ось це люди, яких дуже легко запалити. Вони настільки в процесі, зацікавлені в тому, щоб вийшло красиво і незвично. Люди у нас працюють по три зміни поспіль практично без сну, тому що вірять у цю музику. Такого немає ніде... Вони обожнюють своє життя і свою професію", – розхвалив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Микиту Алексєєва застукали на відпочинку з новою солісткою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою. До цього моменту ходило багато чуток про його обраницю, але романтична подорож до Венеції розставила все по своїх місцях.

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