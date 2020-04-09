"Всі намагаються поцупити": ексведучий "Орла і решки" розповів про проблеми в шоу

Крістіна Долматова люди 21:07, 9.04.2020 Оновлено: 14:36, 10.04.2020

Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников прокоментував скандали на проєкті, через плагіат іншими людьми формату шоу.

Так, за словами зірки, всі постійно намагаються зробити щось схоже і заробити на цьому грошей. А російський телеканал "П'ятниця", на його думку, взагалі "постійно думає про те, як би зробити точно таке ж шоу". Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми "Зе Интервьюер" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Євген Синельников
Скріншот з відео

"Всі намагаються частково поцупити шоу "Орел і решка". Роблять різне:" Багач – Бедняк", "Как фишка ляжет". Це ж бізнес, всі намагаються заробити... Російський телеканал "Пятница" взагалі намагається зробити такий же проєкт. Таке враження, що у них сидить цілий концерн і думає, як би зробити таке ж", – сказав Синельников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексведуча тревел-шоу "Орел і решка" Клава Кока розповіла про конфлікт на проєкті через її поїздку в "ДНР".

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

"Справи немає, є жага помсти!" Аваков послав під три чорти адвоката Януковича через Чорновіл

Повітря від пожеж у Чорнобилі йде на Київ: NASA опублікувало фото з космосу

Москва не просто проиграла, а проиграла позорно

"Плівки Єрмака": з'явився запис про земельні схеми голови ОПУ

Порошенко про справу Чорновол: це реванш антимайдану!