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10 квітня • оновлено в 02:13
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"Всі намагаються поцупити": ексведучий "Орла і решки" розповів про проблеми в шоу

14.3т
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Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников прокоментував скандали на проєкті, через плагіат іншими людьми формату шоу.

Так, за словами зірки, всі постійно намагаються зробити щось схоже і заробити на цьому грошей. А російський телеканал "П'ятниця", на його думку, взагалі "постійно думає про те, як би зробити точно таке ж шоу". Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми "Зе Интервьюер" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Євген Синельников

Євген Синельников

Скріншот з відео

"Всі намагаються частково поцупити шоу "Орел і решка". Роблять різне:" Багач – Бедняк", "Как фішка ляже". Це ж бізнес, всі намагаються заробити... Російський телеканал "Пятница" взагалі намагається зробити такий же проєкт. Таке враження, що у них сидить цілий концерн і думає, як би зробити таке ж", – сказав Синельников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексведуча тревел-шоу "Орел і решка" Клава Кока розповіла про конфлікт на проєкті через її поїздку в "ДНР".

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Таких тревел шоу десятки по світу. Самі злямзили і розказують які вони розумні.
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