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14 квітня • оновлено в 17:01
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"Всі ми помремо!" Канделакі гостро висміяла заяву Лукашенка про коронавірус

3.1т
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Російська телеведуча Тіна Канделакі висміяла заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що в його країні ніхто не помер від коронавірусу.

Так, за словами Лукашенка, причиною смерті людей є супутні захворювання, а не COVID-19. На що Канделакі з іронією зауважила: всі в кінцевому результаті вмирають від однієї причини – зупинки серця. Про це вона заявила у своєму Telegram-каналі.

Тіна Канделакі та Олександр Лукашенко

Тіна Канделакі та Олександр Лукашенко

"Всі ми помремо від зупинки серця. Все інше міф і провокація", – пожартувала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала публікацію колеги Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Олександр Лукашенко Тіна Канделакі
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

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