Російська телеведуча Тіна Канделакі висміяла заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що в його країні ніхто не помер від коронавірусу.

Так, за словами Лукашенка, причиною смерті людей є супутні захворювання, а не COVID-19. На що Канделакі з іронією зауважила: всі в кінцевому результаті вмирають від однієї причини – зупинки серця. Про це вона заявила у своєму Telegram-каналі.

Тіна Канделакі та Олександр Лукашенко

"Всі ми помремо від зупинки серця. Все інше – міф і провокація", – пожартувала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала публікацію колеги Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".

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