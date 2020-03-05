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5 березня • оновлено в 13:02
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Всесвітньо відомий український гурт розгромили через концерти в Росії

7.6т
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Всесвітньо відомий український прог-метал гурт Jinjer анонсував концерти в Росії і розлютив мережу. Команда виступить 26 листопада в Санкт-Петербурзі і 27 листопада в Москві.

Про це Jinjer повідомили на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Jinjer

Jinjer

facebook.com/JinjerOfficial

"Майже через пів десятиліття ми нарешті повернемося до Росії з двома ексклюзивними шоу - не пропустіть!", - йдеться в повідомленні.
"Гроші не пахнуть?" Український гурт розгромили через любов до Росії

facebook.com/JinjerOfficial

Шанувальники гурту не зраділи такому рішенню колективу.

"Гроші не пахнуть?", "Соромно за вас", "Колись за руку вітався. Як тепер відмитися?", "Дуже шкода. Неприємно, коли співвітчизники розважають тих, хто знищує їх Батьківщину. Гроші кров'ю не пахнуть?", "Коли в "ДНР"? Дуже чекають на Батьківщині", - пишуть в мережі.

"Гроші не пахнуть?" Український гурт розгромили через любов до Росії
"Гроші не пахнуть?" Український гурт розгромили через любов до Росії

Крім того, гурту нагадали, що в 2014 році вони назвали війну України та Росією - громадянською війною.

"Не вірте ЗМІ, які пишуть, що Україна бореться з загарбниками. Це громадянська війна", - написав бас-гітарист колективу.
"Гроші не пахнуть?" Український гурт розгромили через любов до Росії

Jinjer були засновані в 2009 році в місті Горлівка Донецької області. На сьогоднішній день гурт випустила три повноформатні студійні альбоми, три EP і виступав на одній сцені з Arch Enemy, Korn, Sepultura, Cradle of Filth.

Jinjer

Jinjer

facebook.com/JinjerOfficial

Як раніше писав OBOZREVATEL, в ефірі сьомого випуску вокального шоу "Голос країни-10" стався сепаратистської скандал. Так, під час програми учасницю Анжелу Кансузян представили як уродженку Абхазії (невизнана республіка, частина Грузії).

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Автор
Марія Дідик
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ой-ой, концерт в России дать нельзя! А газики ахрессарские и нефть транзитировать за денюжки? А ГСМ и ТВЭЛЫ у акупантав куплять? Лицемеры вонючие!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кристина Стефанова, Это не лицемерство, банальное раздвоение личности -психическое заболевание
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1
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фил филька
фил филька
очередное унижение упоротого меньшинства))
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шота я про етих "всемирноизвестных" первый раз слышу... наверное, такие же всемирноизвестные, как и ТГШевченко... )
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