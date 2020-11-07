Всесвітній день чоловіків 2020: найкрасивіші зірки українського шоу-бізнесу

У суботу, 7 листопада відзначається Всесвітній день чоловіків – свято відзначається щорічно в першу суботу листопада з 2000 року. У нинішньому році свято припадає на 7 листопада. У цей день прийнято вітати усіх представників сильної статі.

У всьому світі існують свої секс-символи, і України – не виняток. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу – співаки, актори і шоумени – нічим не поступаються закордонним. До всесвітнього дня чоловіків OBOZREVATEL публікує добірку найкрасивіших і найпопулярніших чоловіків України.

Феномен української естради і один з найбільш привабливих артистів країни Олег Винник отримав титул найкрасивішого чоловіка країни в 2018 році. Він відомий не тільки завдяки своїм вокальним талантам, а й виразній зовнішності. Довге біляве волосся і легка неголеність – візитівка співака. У свої роки він виглядає бездоганно, веде здоровий спосіб життя, а також багато часу присвячує спорту та своїй зовнішності.

Після виходу серіалу "Кріпосна" на СТБ Тараса Цимбалюка охрестили секс-символом українського кіно. У серіалі його персонаж – коваль Назар – раз у раз з'являється з голим торсом і з молотом в руці. У житті Тарас Цимбалюк – веселіший і усміхненіший, ніж його небагатослівний герой, а коли його називають секс-символом – помітно ніяковіє.

"Я вважаю, що секс-символ – надто химерний статус для хлопця. Можливо, дівчатам приємно бути секс-символами, а мені незручно читати про себе таке. Я до своєї зовнішності ставлюся спокійно", – сказав актор.

Іраклі Макацарія став відомим в Україні після участі в шоу "Холостяк". Прекрасна фігура, мужній погляд і ідеальні риси обличчя зробили його об'єктом зітхання серед українських жінок. У себе на батьківщині, в Грузії, він був відомою людиною задовго до участі у романтичному проєкті. Іраклі розвивав продюсерську кар'єру і власний бізнес. Зараз, він бере участь у багатьох українських телепроєктах і активно веде соціальні мережі.

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів і хореографів, а також затребуваний шоумен. Яму нерідко називають одним з найбільш привабливих і стильних чоловіків українського шоу-бізнесу. Його стиль – брутальна лисина, елегантна борідка і любов до сучасних чоловічих костюмів з піджаком і звуженими штанами.

Експресивний, гнучкий, відкритий і харизматичний Женя Кот є одним з постійних учасників-професіоналів проєкту "Танці з зірками". У 2019 разом з актрисою Ксенією Мішиной Кот здобув перемогу в "Танцях". До його персони завжди прикуто безліч жіночих поглядів, адже в комплексі з яскравою зовнішністю – також прекрасне тіло і вміння відмінно рухатися.

Олександр Скічко – раніше шоумен і комік, а нині депутат Верховної Ради дев'ятого скликання. Олександр упевнений: хорошому чоловікові досить бути просто акуратним і чистим, а все решта – для жінок. Ведучий говорить наступне: "Чоловік повинен залишатися чоловіком. Справжнім і мужнім, так що шампуню досить".

Чоловік відомої української співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес уже давно вразила Україну своєю зовнішністю. Недбала зачіска, красиві очі і привітна посмішка привертають увагу мільйонів українок. Нещодавно він вирішив спонтанно змінити імідж і не тільки підстригти волосся, а й проколоти вуха. Весь процес перетворення Володимир записав на відео, жартома прокоментувавши: "Я просто просив підстригти трохи коротше", – сказав співак.

Про Єгора Гордєєва жартують в мережі, що з ним одночасно прокидаються тисячі українських жінок. А все завдяки його роботі – він є ведучим програми "Сніданок" на каналі "1+1". Чарівна усмішка, глибокий погляд і приємний голос – все це є незаперечним секретом успіху Гордєєва.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, як виглядають сини українських зірок-чоловіків. Детальніше – дивіться за посиланням.