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"Все, як ви любите": Вакарчук оголився перед шокованою Соколовою

1.4тЧитати матеріал російською

Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук роздягнувся перед Яніною Соколовою, змусивши її прикрити очі рукою.

Це сталося під час зйомок програми "Рандеву", а фрагментом відео українська журналістка поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Ой все. Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє. Наступного тижня у "Ррандеву" найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Буде все: і сміх, і секс, і сльози. Коротше, все як ви любите", – підписала Соколова.

Святослав Вакарчук оголився перед Яніною Соколовою

Святослав Вакарчук оголився перед Яніною Соколовою

Кадр з відео

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На ролику Вакарчук зняв перед нею червону сорочку, через що журналістка заявила, що не зможе заснути. Після цього він переодягнувся в білу футболку та обнявся з ведучою.

Святослав Вакарчук зняв червону сорочку

Святослав Вакарчук зняв червону сорочку

Скріншот

Вакарчук обнявся після роздягання з Соколовою

Вакарчук обнявся після роздягання з Соколовою

скріншот

Ой всьо🤦🏻♀️😜😂 Не знаю, як ви будете спати после такого відосу, но як на мене солодким снам воно спріяє😜 Наступний тижня у # рандеву найпопулярнішій рок-музикант країни лідер партии @ golos.zmin. @ sviatoslav.vakarchuk 🤘💙💛 Буді все: і сміх і секс и сльози. Коротше все як ви любіте👻 # вакарчук # океан360💙 # океанельзі # святославвакарчук #okeanelzy # вакарчук # янінасоколова # янінасоколова #yaninasokolova

Публікація від Yanina Sokolova (@yanina_sokolova)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Святослав ВакарчукЯніна Соколова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесвидео
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