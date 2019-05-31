"Все, як ви любите": Вакарчук оголився перед шокованою Соколовою

Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук роздягнувся перед Яніною Соколовою, змусивши її прикрити очі рукою.
Це сталося під час зйомок програми "Рандеву", а фрагментом відео українська журналістка поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Ой все. Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє. Наступного тижня у "Ррандеву" найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Буде все: і сміх, і секс, і сльози. Коротше, все як ви любите", – підписала Соколова.
Святослав Вакарчук оголився перед Яніною Соколовою
Кадр з відео
На ролику Вакарчук зняв перед нею червону сорочку, через що журналістка заявила, що не зможе заснути. Після цього він переодягнувся в білу футболку та обнявся з ведучою.
Святослав Вакарчук зняв червону сорочку
Скріншот
Вакарчук обнявся після роздягання з Соколовою
скріншот
Ой всьо🤦🏻♀️😜😂 Не знаю, як ви будете спати после такого відосу, но як на мене солодким снам воно спріяє😜 Наступний тижня у # рандеву найпопулярнішій рок-музикант країни лідер партии @ golos.zmin. @ sviatoslav.vakarchuk 🤘💙💛 Буді все: і сміх і секс и сльози. Коротше все як ви любіте👻 # вакарчук # океан360💙 # океанельзі # святославвакарчук #okeanelzy # вакарчук # янінасоколова # янінасоколова #yaninasokolova
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 травня Вакарчук представив свою партію "Голос" та її членів, з якими планує йти на парламентські вибори.
Він пообіцяв, що в партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.
Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.
Більш того, Вакарчук заявив, що з дитинства виступає за вступ України в НАТО, і розповів, якою нерухомістю та іншим майном володіє.
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