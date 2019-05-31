"Все, як ви любите": Вакарчук оголився перед шокованою Соколовою

Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук роздягнувся перед Яніною Соколовою, змусивши її прикрити очі рукою.

Це сталося під час зйомок програми "Рандеву", а фрагментом відео українська журналістка поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Ой все. Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє. Наступного тижня у "Ррандеву" найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Буде все: і сміх, і секс, і сльози. Коротше, все як ви любите", – підписала Соколова.

Святослав Вакарчук оголився перед Яніною Соколовою Кадр з відео

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На ролику Вакарчук зняв перед нею червону сорочку, через що журналістка заявила, що не зможе заснути. Після цього він переодягнувся в білу футболку та обнявся з ведучою.

Святослав Вакарчук зняв червону сорочку Скріншот

Вакарчук обнявся після роздягання з Соколовою скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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