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"Все виявилося банально": топ-пропагандист Кремля атакував Катамадзе за відмову від Росії

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Російський телеведучий Володимир Соловйов прокоментував відмову співачки Ніно Катамадзе від виступів в Росії.

Він назвав заяву артистки "рекламною кампанією", а також заявив, що Грузія повинна вибачиться перед РФ за події 2008 року. Про це Соловйов написав в своєму Telegram-каналі.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

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"Просіть мене великодушно, а наскільки Ніно Катамадзе затребувана співачка в Росії? Я не великий знавець музики. Така гучна заяву до чого? Покарати Росію? Натовпи її шанувальників вийдуть на майдани із протестами проти російської влади? Чому весь час повинна Росія? А хіба Грузія не зацікавлена в Російському ринку? Починайте боротися за наш ринок і нашого туриста. І починаючи цю боротьбу врахуйте, що ми не забудемо, що в 2008 році грузинські війська вбили наших миротворців. І Грузія досі так і не принесла своїх вибачень і не виплатила компенсацію сім'ям загиблих", - написав Соловйов.

"Все виявилося банально": топ-пропагандист Кремля атакував Катамадзе за відмову від Росії

Трохи пізніше, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter він заявив, що висловлювання Катамадзе було всього лише "звичайної рекламною кампанією".

"Все виявилося досить банально. Звичайна рекламна кампанія. "Як нагадати про себе на хвилі протестів і підбадьорити продажі". Ніно Катамадзе видалила свій пост з відмовою виступати в Росії, і продає квитки на нові виступи у нас", - заявив він.

Нагадаємо, співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе

РІА

Як писав OBOZREVATEL, Катамадзе не єдина грузинська артистка, яка вибачилася за свої концерти в РФ. Так, оперна співачка Аніта Рачвелішвілі 29 червня взяла участь в мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії і попросила вибачення у своїх співгромадян за те, що раніше виступала в Росії.

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Особи
Володимир СоловйовНіно Катамадзе
Місце
Росія
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Северг Олег
Северг Олег
Это настолько ничтожные и мало значимые персоны что просто диву даёшься. Уровень всех выше перечисленных "певиц! это Конотоп на Украине. Это отбросы для сельской аристократии.
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