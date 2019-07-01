"Все виявилося банально": топ-пропагандист Кремля атакував Катамадзе за відмову від Росії

Російський телеведучий Володимир Соловйов прокоментував відмову співачки Ніно Катамадзе від виступів в Росії.

Він назвав заяву артистки "рекламною кампанією", а також заявив, що Грузія повинна вибачиться перед РФ за події 2008 року. Про це Соловйов написав в своєму Telegram-каналі.

Володимир Соловйов

"Просіть мене великодушно, а наскільки Ніно Катамадзе затребувана співачка в Росії? Я не великий знавець музики. Така гучна заяву до чого? Покарати Росію? Натовпи її шанувальників вийдуть на майдани із протестами проти російської влади? Чому весь час повинна Росія? А хіба Грузія не зацікавлена в Російському ринку? Починайте боротися за наш ринок і нашого туриста. І починаючи цю боротьбу врахуйте, що ми не забудемо, що в 2008 році грузинські війська вбили наших миротворців. І Грузія досі так і не принесла своїх вибачень і не виплатила компенсацію сім'ям загиблих", - написав Соловйов.

Трохи пізніше, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter він заявив, що висловлювання Катамадзе було всього лише "звичайної рекламною кампанією".

"Все виявилося досить банально. Звичайна рекламна кампанія. "Як нагадати про себе на хвилі протестів і підбадьорити продажі". Ніно Катамадзе видалила свій пост з відмовою виступати в Росії, і продає квитки на нові виступи у нас", - заявив він.

Все виявилося досить банально.

Звичайна рекламна кампанія.

"Як нагадати про себе на хвилі протестів і підбадьорити продажу"

Ніно Катамадзе видалила свій нагремевшій пост з відмовою виступати в Росії, і продає квитки на нові виступи у нас. - Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 1, 2019

Нагадаємо, співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

Ніно Катамадзе РІА

Як писав OBOZREVATEL, Катамадзе не єдина грузинська артистка, яка вибачилася за свої концерти в РФ. Так, оперна співачка Аніта Рачвелішвілі 29 червня взяла участь в мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії і попросила вибачення у своїх співгромадян за те, що раніше виступала в Росії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.