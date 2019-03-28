Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками розпусним знімком, на якому позує в прозорій мереживній спідній білизні.

Відповідну фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, через що фоловери накинулися на неї з жорсткою критикою, адже видно було практично все.

"Мені подруги говорили - не будь дурепою, він з твоїм серцем пограє і знову обдурить. Але я не вірю, що у нас з тобою так буде, і немов метелик лечу на твоє полум'я", – підписала Бузова.

У мережі її саму назвали "нічним метеликом" і помітили, що настільки інтимні знімки можна показувати тільки коханій людині, а якщо виставляти їх на загальний огляд, то далі ліжка справа не зайде.

"Скоро голою фотографуватиметься, як тільки не соромно", "Судячи із зовнішнього вигляду - як нічний метелик", "Оль, такі фото тільки собі коханій і йому "коханому", а не нам усім", "Якщо такі фотки скидати, то, звичайно, далі, ніж ліжко, не впустить тебе", "Спасибі, хоч пиз**у прикрила", "Ну що за розпуста", – написали обурені фоловери.

Деякі відзначили, що на фото видно фотошоп, тому що голова виглядає непропорційно тілу.

"Таке відчуття, що голову наліпили", "А так, видно ж, що голову приліпили", "Крутий фотошоп", – посміялися в мережі.

instagram / buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузову засміяли за рекламний ролик засобів жіночої гігієни.

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