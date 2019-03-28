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Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото

1.4тЧитати матеріал російською

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками розпусним знімком, на якому позує в прозорій мереживній спідній білизні.

Відповідну фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, через що фоловери накинулися на неї з жорсткою критикою, адже видно було практично все.

"Мені подруги говорили - не будь дурепою, він з твоїм серцем пограє і знову обдурить. Але я не вірю, що у нас з тобою так буде, і немов метелик лечу на твоє полум'я", – підписала Бузова.

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У мережі її саму назвали "нічним метеликом" і помітили, що настільки інтимні знімки можна показувати тільки коханій людині, а якщо виставляти їх на загальний огляд, то далі ліжка справа не зайде.

"Скоро голою фотографуватиметься, як тільки не соромно", "Судячи із зовнішнього вигляду - як нічний метелик", "Оль, такі фото тільки собі коханій і йому "коханому", а не нам усім", "Якщо такі фотки скидати, то, звичайно, далі, ніж ліжко, не впустить тебе", "Спасибі, хоч пиз**у прикрила", "Ну що за розпуста", – написали обурені фоловери.

Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото

Деякі відзначили, що на фото видно фотошоп, тому що голова виглядає непропорційно тілу.

"Таке відчуття, що голову наліпили", "А так, видно ж, що голову приліпили", "Крутий фотошоп", – посміялися в мережі.

Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото
Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото

Все видно! Бузова розлютила шанувальників розпусним фото

instagram / buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузову засміяли за рекламний ролик засобів жіночої гігієни.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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Лоханкин Васисуалий
Лоханкин Васисуалий
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