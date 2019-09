"Все в світі повторюється": в мережі вказали на "близнюка" юної Тунберг в ООН

16-річна екоактивістка Грета Тунберг, яка вразила промовою на Генасамблеї ООН, була не першою – 27 років тому 12-річна Северн Сузукі змусила "замовкнути світ на п'ять хвилин".

Про це повідомила блогерка Ruslana Hittsyhratна своїй сторінці в Facebook, надавши уривок з виступу попередниці Грети (щоб подивитися виступ, проскрольте до кінця сторінки).

Грета Тунберг (2019) - Северн Сузукі (1992)

"Це – фото виступу Северн Сузукі на Конференції ООН з екології у 1992 році. Тоді їй було 12 років. Вона народилася і виросла у Ванкувері. Мати – письменниця, батько – генетик і еколог-активіст. З групою дітей Северн заробила грошей та приїхала на конференцію. Тоді її назвали – дівчинка, яка змусила замовкнути весь світ на 5 хвилин. Так що, все у цьому світі повторюється. Просто тепер Северн звуть Грета", – пише блогерка.

Северн Сузукі – виступ на Генасамблеї ООН

Зокрема, Сузукі звернулася до делегатів від урядів, бізнесменів, організаторів, журналістів та політиків, нагадавши, що гроші, які вкладено у війни, можна було б витратити на усунення екологічних проблем і забезпечення знедолених дітей у всьому світі.

"Я борюся за своє майбутнє. Втратити своє майбутнє – це не те ж саме, що програти вибори або втратити кілька пунктів на фондовій біржі. Я прийшла сюди для того, щоб говорити від імені всіх майбутніх поколінь. Я прийшла сюди для того, щоб говорити від імені дітей, які голодують у всьому світі, і плач яких залишається непочутим. Я тут для того, щоб висловитися на захист незліченних тварин, які вмирають всюди на планеті тому, що їм вже більше немає куди піти", – говорила Сузукі.

Доросла Северн Сузукі ecology.md

Вона розповіла, що боялася гуляти сонячного дня через дірки в озоновому шарі, дихати повітрям через хімічні реагенти. Активіста перестала ходити на риболовлю з батьком, коли дізналася, що в рибі повно канцерогенів.

"Все це відбувається у нас на очах, а ми продовжуємо поводитися так, ніби часу у нас забагато, і всі рішення вже є. Я всього лише дитина, і у мене всіх цих рішень немає, але я хочу, щоб ви усвідомили, що немає їх і у вас! Якщо ви не знаєте, як все виправити, благаю, припиніть руйнувати це! Навіть коли у нас є більш ніж достатньо, ми боїмося поділитися, боїмося втратити частину свого багатства. Два дні тому тут, у Бразилії, ми були шоковані, коли провели трохи часу з дітьми, які живуть на вулиці. І ось що нам сказав один з цих малят: "Я хотів би стати багатим, і, якби це сталося, я нагодував би всіх дітей на вулиці, дав би їм одяг, ліки, притулок, турботу і любов", – сказала Сузукі.

Северн Сузукі – конференція ООН з навколишнього середовища (1992) ecoteco

Вона запитала на конференції, чому люди, у яких є гроші, не можуть вчинити так, як хотіла знедолена дитина. Також дівчинка присоромила дорослих за те, що вони вчать дітей тим речам, які самі не роблять.

"Не забувайте, для чого ви присутні на цих конференціях; для кого ви робите це – адже ми ваші рідні діти. Ви зараз вирішуєте, в якому світі ми будемо жити... Так, батьки повинні мати можливість втішати своїх дітей словами "все буде добре", "світ на цьому не закінчується" і "ми робимо все, що в наших силах". Але, мені здається, ви більше не можете говорити нам ці слова. Ми взагалі значимося в списку ваших пріоритетів? Мій тато весь час повторює: "Ти є те, що ти робиш, а не те, що говориш". Так ось, від того, що ви робите, я плачу по ночах. Ви, дорослі, говорите, що любите нас. А я словам не вірю і прошу, щоб те, що ви робите, відображало те, що ви говорите", – підсумувала Северн Сузукі.

Северн Сузукі (2019) ecology

Після того виступу вона опублікувала свою книгу "Tell the World" про екологічні кроки для сімей, закінчила Єльський університет і провела два роки в подорожах. На початку 2002 року вона допомогла запустити інтернет аналітичний центр під назвою The Skyfish Project.

Зараз Северн заміжня, виховує двох синів. Дівчина є головним героєм документального фільму "Голос наших дітей" від 2010 року.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що відомо про екоактивістку Грету Тунберг, чия історія успіху вже зараз викликає здивування і суперечливі питання. Виступ дівчинки викликав гарячі суперечки в мережі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!