"Все в г**ні, а люди не розуміють": відомий комік з Росії розніс Путіна у Дудя

Російський комік і резидент шоу "Stand Up" Олексій Щербаков заявив, що в Росії люди переконані, що в низьких зарплатах і пенсіях винен хто завгодно, але не Володимир Путін.

Таку заяву комік зробив у новому інтерв'ю "вДудь" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олексій Щербаков кадр із відео

Зокрема, Олексій розповів про свою тещу, яка підтримує президента:

"Кожен раз вона вмикає новорічну промову. Ми з тестем сидимо: "Давай лапшички нам новенької", а вона: "Так, досить президента мого чіпати". Я не знаю, що повинно змінитися. Адже вона теж працює в поліклініці, медсестрою, все бачить, але хто винен? Головний лікар винен. "У нас Людку вигнали". Ну так, не Путін же Людку вигнав, просто прийшло розпорядження всіх звільнити. Все в г**ні, все видно, але чомусь не розуміють люди досі. Повинен Путін прийти і сказати "Я вас ненавиджу", тоді вони такі "Ааа... ось воно що". Не знаю, все влаштовує. Ось вона говорить, що грошей немає, пенсії немає. А хто винен? "Не знаю, не Путін точно, він робить все, щоб було добре".

Олексій Щербаков кадр із відео

Також Щербаков згадав про свій єдиний жарт про Путіна, який розповідав на концертах:

"До речі, цікаво, що, коли тобі сказав Долгополов, що дуже приємно, коли питаєш у людей, хто за Путіна і ніхто не плескає. Стало дивним, тому що, де він виступає? Мабуть, якісь маленькі клуби. Тому що, на жаль, коли я таку річ питаю, дуже плескають. У мене жарт був такий, я виходжу і кажу: "У мене перший політичний жарт з'явився про Путіна, за який мені нічого не зроблять. Ви готові?" Всі такі "Так!" Я кажу: "Так, хто за Путіна, поплескайте", і тиша. І я такий: "Ось бачите, і ніхто мені нічого не зробить". І він спрацював два рази в житті в великих залах. А наступного разу я розповідаю цей жарт, кажу "Поплескайте, хто за Путіна", і з 800 чоловік десь 600 плескає".

Юрій Дудь і Олексій Щербаков кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стендап-комік Олександр Долгополов, який розкритикував російську владу і суспільство, покинув Росію.

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