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1 листопада • оновлено в 11:26
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Все-таки вагітна? Собчак вперше прокоментувала гучне питання

1.4т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку давно підозрюють у вагітності, вперше заговорила на цю тему.

Так, днями зірка з'явилася на презентації нового шоу каналу "Супер", продюсеркою якого є. Журналісти прямо запитали Собчак, кого вона чекає: хлопчика чи дівчинку, повідомляє видання "Факти".

"Я не коментую цю тему", — відрізала Ксенія.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

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Зазначається, для заходу телеведуча вибрала вбрання, що облягає — крізь чорну сукню чітко було видно кругленький животик. Однак за реакцією стало зрозуміло, що обговорювати цю тему Собчак не має наміру.

Ксенія Собчак на презентації нового шоу каналу "Супер"

Ксенія Собчак на презентації нового шоу каналу "Супер"

Фото: fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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