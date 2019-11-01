Все-таки вагітна? Собчак вперше прокоментувала гучне питання

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку давно підозрюють у вагітності, вперше заговорила на цю тему.

Так, днями зірка з'явилася на презентації нового шоу каналу "Супер", продюсеркою якого є. Журналісти прямо запитали Собчак, кого вона чекає: хлопчика чи дівчинку, повідомляє видання "Факти".

"Я не коментую цю тему", — відрізала Ксенія.

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

Зазначається, для заходу телеведуча вибрала вбрання, що облягає — крізь чорну сукню чітко було видно кругленький животик. Однак за реакцією стало зрозуміло, що обговорювати цю тему Собчак не має наміру.

Ксенія Собчак на презентації нового шоу каналу "Супер" Фото: fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з режисером Костянтином Боголомовим. Урочистість відбулася 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що скандальна телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що Собчак і Богомолов чекають дитину. Тelegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно Ксенія також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматовим).

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