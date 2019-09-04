"Все пішло разом із кілограмами": стало відомо, що переможці "Зважені та щасливі" більше не разом

Переможці сьомого сезону популярного проекту "Зважені та щасливі" на СТБ Наталія Токарєва та Олексій Добрянський більше не разом.

Про це вони особисто зізналися на токшоу "Зважся!" 31 серпня. У пресслужбі СТБ нагадали, що Токарєва і Добрянський разом прийшли на проект.

Наталія брала участь із вагою 135 кг, а зараз важить 70 кг. Як стало відомо, з Олексієм вони розірвали стосунки через три місяці після закінчення проекту.

Добрянський і Токарєва зізналися, що більше не разом Пресслужба СТБ

"Напевно, все пішло разом із нашими кілограмами. У нас немає конкретної відповіді, чому це трапилося. Ми захотіли чогось більшого. Були якісь дрібні сварки, але ми не кривдили одне одного. Наприклад, Льоша ходив весь час із телефоном, поставив на нього блокування. Я постійно запитувала, з ким він листувався. Напевно, так все почалося", – зізналася Токарєва.

Наталія Токарєва на токшоу "Зважся!" Пресслужба СТБ

Зараз у Наталі стосунки з іншим чоловіком. А Олексій живе з мамою в Одесі, продовжує займатися в залі, і також зустрічається з іншою дівчиною.

Наталя до і після схуднення Пресслужба СТБ

"Надмірний контроль чоловіків до добра не доводить. Наталія дуже ревнувала і тиснула на мене. Зараз у мене є дівчина. Вона довіряє мені, а я їй. Іноді хочеться, щоб людина тобі просто довіряла", – також розповів Добрянський.

Олексій до і після схуднення Пресслужба СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня на екрани повернулося популярне шоу "Зважені та щасливі", в якому змагаються учасники із зайвою вагою. Це вже дев'ятий за рахунком сезон, в якому діють нові правила. Всі подробиці читайте в нашому матеріалі.

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