Все отримає дочка? Яка спадщина залишилася після смерті Алли Вербер

Спадщина померлої російської бізнес-вумен, фешн-директора ЦУМу Алли Вербер може отримати її дочка Катя.

За даними видання Тeleprogramma, згідно із законом може успадкувати багатства і її мати, однак 85-річна Тетяна Абрамівна навряд чи зацікавиться в цьому.

Про багатства і заощадження Вербер відомо мало, але можна тільки здогадуватися, який статок могла зробити успішна бізнес-леді за роки важкої та продуктивної роботи в індустрії моди. Як мінімум про великий достаток свідчить наявність розкішної чотирикімнатної квартири на Тверському бульварі в Москві.

Алла Вербер біля Bentley instagram / verberalla

Нерухомість в цьому районі перевалює за 100 мільйонів рублів (1,5 млн доларів), проте найдорожчим було утримання квартири. На стінах покійна "ікона моди" дбайливо вивісила картини вартістю в кілька мільйонів доларів. Серед них оригінали відомих майстрів-нонконформістів: Нестерова, Кабакова, Пуригінв, Немухіна, Кропивницького.

Вербер на тлі машина instagram / verberalla

Вербер і авто люкс-класу instagram / verberalla

Сама Алла Вербер розповідала журналістам, що своє житло облаштовувала з любов'ю і на свій смак. Це дорогі й вишукані меблі, дерево, штори і всілякі елементи декору, а також дизайнерський ремонт. Журналісти припускають, що внутрішнє оздоблення обійшлося знаменитості мало не дорожче за апартаменти.

Апартаменти Вербер instagram / verberalla

Вербер - будинок instagram / verberalla

Алла Вербер будинку instagram / verberalla

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Вербер померла 6 серпня після того, як у неї стався анафілактичний шок, який спровокував відмову органів і обширний інфаркт.

Незадовго до смерті вона відвідала ювілей Ігоря Крутого в Туреччині, де виглядала цілком здоровою і щасливою.

Зірки масово оплакали бізнес-леді й повідомили, що індустрія моди носитиме траур.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!