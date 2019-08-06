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Все отримає дочка? Яка спадщина залишилася після смерті Алли Вербер

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Спадщина померлої російської бізнес-вумен, фешн-директора ЦУМу Алли Вербер може отримати її дочка Катя.

За даними видання Тeleprogramma, згідно із законом може успадкувати багатства і її мати, однак 85-річна Тетяна Абрамівна навряд чи зацікавиться в цьому.

Про багатства і заощадження Вербер відомо мало, але можна тільки здогадуватися, який статок могла зробити успішна бізнес-леді за роки важкої та продуктивної роботи в індустрії моди. Як мінімум про великий достаток свідчить наявність розкішної чотирикімнатної квартири на Тверському бульварі в Москві.

Алла Вербер біля Bentley

Алла Вербер біля Bentley

instagram / verberalla

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Нерухомість в цьому районі перевалює за 100 мільйонів рублів (1,5 млн доларів), проте найдорожчим було утримання квартири. На стінах покійна "ікона моди" дбайливо вивісила картини вартістю в кілька мільйонів доларів. Серед них оригінали відомих майстрів-нонконформістів: Нестерова, Кабакова, Пуригінв, Немухіна, Кропивницького.

Вербер на тлі машина

Вербер на тлі машина

instagram / verberalla

Вербер і авто люкс-класу

Вербер і авто люкс-класу

instagram / verberalla

Сама Алла Вербер розповідала журналістам, що своє житло облаштовувала з любов'ю і на свій смак. Це дорогі й вишукані меблі, дерево, штори і всілякі елементи декору, а також дизайнерський ремонт. Журналісти припускають, що внутрішнє оздоблення обійшлося знаменитості мало не дорожче за апартаменти.

Апартаменти Вербер

Апартаменти Вербер

instagram / verberalla

Вербер - будинок

Вербер - будинок

instagram / verberalla

Алла Вербер будинку

Алла Вербер будинку

instagram / verberalla

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теги
шоу-бизнес нерухомість
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