"Все навколо в г*вні!" Популярний комік розніс Росію вщент

Резидент Comedy Club Гарік Харламов опублікував відео, на якому він виконав пісню присвячену Росії. Так, артист у своїй гумористичній композиції провів алюзію на ситуацію, що склалася в країні.

Харламов порівняв те, що відбувається в РФ з балом, на якому "кавалери" танцюють і при цьому випорожнюються на підлогу. Ролик він опублікував в Instagram-сторінці свого персонажа Едуарда Суворого.

Гарік Харламов

Кавалеры, кавалеры, танцевали на балу. И случайно кавалеры навалили на полу. Танцевали кавалеры, кавалеры на балу, Игнорируя упрямо то, что было на полу. Разносили кавалеры все, что было на полу. По коврам, по канделябрам, по паркету, по балу. И такая ситуация по всей нашей стране - Вроде все - интеллигенты, только все вокруг в г***вне.

У мережі дуже бурхливо відреагували на пісню Харламова.

"Сумно все це, але факт", "Як в тему, навіть моторошно", "Гарика в президенти Росії", "Було б смішно, якби не було так сумно", "Сувора правда від Едуарда Суворого", "Пісня смішна. Ситуація страшна", - пишуть в коментарях до ролика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, резиденти Comedy Club Гарік Харламов і Тимур Батрутдінов зняли пародію на відомий американський фільм "Дуже страшне кіно" і нарвалися на критику. Так, на відео вони постали в образі священиків, чим викликали негативну реакцію користувачів мережі.

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