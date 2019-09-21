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21 вересня • оновлено в 16:18
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"Все може обійтися!" Заворотнюк терміново зробили другу операцію

1.7т Читати матеріал російською

Друг актриси Анастасії Заворотнюк Сергій Майоров спростував чутки про здоров'я актриси і повідомив, що артистка пережила другу операцію.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НТВ", коментуючи діагноз, який обговорюється в ЗМІ та соціальних мережах.

"Все може обійтися!" Заворотнюк терміново зробили другу операцію

twnews.co

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"Лікарі подивилися на результати гістології. З'явилася надія на те, що все може ще обійтися", - заявив Майоров

Він зазначив, що хвороба, про яку повідомляли ЗМІ, не є остаточним діагнозом - поки Анастасія Заворотнюк продовжує залишатися у важкому стані під наглядом лікарів.

За його словами, також поруч з нею знаходяться чоловік Петро Чернишов і Марина Потапова.

"Марина і Петя не виходять з лікарні, тому що через ажіотаж лікарня просто в оточенні якихось фанатів, людей з іконами, магів, екстрасенсів. Ніхто з палати не виходить. Заворотнюк припинила будь-яке спілкування з зовнішнім світом. Телевізор з палати прибрали, телефонів немає. Вона нічого не бачить, нічого не чує, ні з ким не спілкується ", - заявив Майоров.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому Заворотнюк захворіла на рак - стали відомі ймовірні причини.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
лікування раку
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