"Все до трусів дістали": Павло Воля потрапив у неприємності в аеропорту

Російський комік, актор і резидент Comedy Club Павло Воля потрапив під ретельний огляд в аеропорту Малаги в Іспанії.

За даними Telegram-каналу YOUBAJUP, він летів один в бізнес-класі, а свої речі отримав останнім після виходу з літака (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

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"Пашу Волю затримали на огляд валіз в аеропорту Малаги в Іспанії, все до трусів дістали. Був один, без Лясі. Летів у бізнесі та самому останньому валіза дісталася. Я останній в літак заходив, він сидів у капюшоні і сховався, щоб його типу не дізналися в бізнесі, там же перші місця", – розповіло джерело.

За його словами, Волю практично було не впізнати. Уточнюється, що у коміка там є нерухомість.

"Попросив у нього фото зробити, на що він відповів, "ні, братюнь, краще не треба". Чекав чемоданчик в капюшоні, ховався, бігав", – додало джерело.

Варто відзначити, що на кадрах, обнародуваних в мережі, точно не можна сказати, що це саме Павло Воля. Чоловік стоїть в капюшоні, а обличчя не видно. Що саме могли шукати в речах, також незрозуміло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року Воля після виступу в Іркутську потрапив до місцевої лікарні. Пізніше з'явилася інформація, що у нього була підозра на апендицит.

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