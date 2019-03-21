Все через смерть: Лоліті стало погано на концерті

Російській співачці українського походження Лоліті Мілявській стало погано після концерту в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, уточнюючи, що 55-річна співачка стала втрачати свідомість, ледь вийшовши зі сцени театру драми імені Горького.

Мілявській викликали медиків, які не стали її госпіталізувати. Як з'ясувалося, у неї були проблеми з тиском, а також сильний стрес.



Лоліта Мілявська instagram @ lolitamilyavskaya

"І якщо з тиском і серцебиттям вдалося впоратися за допомогою таблеток, то зі стресом все набагато складніше. Помер колишній чоловік Лоліти – Арнольд Співаковський, який, за її словами, допоміг пережити їй найважчий час – розрив з Олександром Цекало. Вчора Арнольда поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві. Лоліта була присутня на похоронах", – йдеться в повідомленні.

super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, звістку про смерть Співаковського Мілявська опублікувала 12 березня в своєму Instagram. Вони жили в цивільному шлюбі в кінці 90-х років. При цьому офіційно відносини вони майже не афішували.

Це вже не перша ситуація з викликом лікаря на концерт Лоліти. У листопаді 2018 роки її госпіталізували під час концерту, який проходив в Могильові (Білорусь).

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