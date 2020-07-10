"Время и Стекло" попрощалися з фанами останнім спільним кліпом на пісню Last Dance

Популярний поп-гурт "Время и Стекло", який в березні 2020 року оголосив про розпад, випустив прощальний кліп на пісню Last Dance.

Відео опублікували на YouTube-каналі артистів. У пресслужбі гурту розповіли, що пісня Last Dance є саундтреком до прощального туру "Фінальні титри" (щоб переглянути кліп, доскрольте до кінця сторінки).

Кадри з кліпу на пісню Last Dance Пресслужба гурту

"Ми не плануємо йти в вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо до всіх запланованих концертних залів", – запевнили учасники гурту.

Кадри з кліпу на пісню Last Dance Пресслужба гурту

У кліпі в стилі 90-х Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) дають останню пресконференцію, танцюють під новий драйвовий трек, згадують фішки зі своїх кращих кліпів і ллють сльози під дощем разом з шанувальниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли дует Наді Дорофєєвої та Позитиву "Время и Стекло" попрощається зі сценою.